Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πιτ Χέγκσεθ υπογράμμισε πως «το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ είχε την τελευταία λέξη».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κυνήγησαν και σκότωσαν» τον αρχηγό μιας μονάδας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο υπουργός τόνισε στη συνέχεια ότι «η Αμερική κερδίζει» και διαβεβαίωσε πως «θα αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειαστεί για να διασφαλίσουμε την επιτυχία μας».

Αναφερόμενος στην Τεχεράνη, είπε πως «είναι τελειωμένοι και το ξέρουν, ή τουλάχιστον σύντομα θα το μάθουν».

«Μόλις αρχίσαμε να κυνηγάμε, να αποσυνθέτουμε, να αποθαρρύνουμε, να καταστρέφουμε και να εξουθενώνουμε τις δυνατότητές τους. Από χθες το βράδυ και για λίγες ημέρες, σε λιγότερο από μια εβδομάδα, οι δύο ισχυρότερες αεροπορικές δυνάμεις στον κόσμο θα έχουν τον πλήρη έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «θα πετούν μέρα και νύχτα, εντοπίζοντας, καταστρέφοντας και εξουδετερώνοντας τους πυραύλους και την αμυντική βιομηχανική βάση του ιρανικού στρατού, εντοπίζοντας και εξουδετερώνοντας τους ηγέτες τους και τους στρατιωτικούς ηγέτες τους».

«Δεν είναι δίκαιη μάχη. Τους χτυπάμε ενώ είναι στο έδαφος, και αυτό είναι ακριβώς πρέπει να γίνεται», ανέφερε με έμφαση, προσθέτοντας: «Θα δέχονται θάνατο και καταστροφή από τον ουρανό όλη την ημέρα».

«Το Ιράν έχει επιτεθεί αδιακρίτως»

Μετά τον Πιτ Χέγκσεθ, τον λόγο έλαβε ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο οποίος παρουσίασε χάρτη με τα χτυπήματα που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν. Όπως είπε, η Τεχεράνη έχει «επιτεθεί αδιακρίτως και με μεγάλη ανακρίβεια».

«Εκτόξευσαν περισσότερα από 500 βαλλιστικά πυραύλους και περισσότερα από 2.000 drones, χτυπώντας αθώους πολίτες σε όλη την περιοχή», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο στρατηγός επισήμανε ότι οι εταίροι των ΗΠΑ «απαντούν στο κάλεσμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους», προσθέτοντας: «Η Ιορδανία, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Κουβέιτ υπερασπίζονται τον λαό τους με τη δική τους πολεμική ικανότητα, με ακρίβεια και αυτοσυγκράτηση».

Τέλος, ο Αμερικανός στρατηγός υπογράμμισε ότι ο στρατός των ΗΠΑ διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό πυρομαχικών για να ολοκληρώσει την επιχείρηση, σημειώνοντας: «Υπάρχει επαρκής ποσότητα. Δεν θέλω να μιλήσω με αριθμούς… το θεωρούμε θέμα επιχειρησιακής ασφάλειας».