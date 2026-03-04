Το Ιράν ανακοίνωσε ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον άμεσο διορισμό νέου ανώτατου ηγέτη, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, παρά την προειδοποίηση του Ισραήλ πως οποιοσδήποτε διάδοχός του θα αποτελέσει στόχο.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Αχμάντ Χαταμί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, του θεσμικού οργάνου που είναι αρμόδιο για την επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη.

«Θεού θέλοντος, ο ηγέτης θα οριστεί το ταχύτερο δυνατό. Είμαστε κοντά σε μια απόφαση, αλλά υπάρχει κατάσταση πολέμου», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει λόγω των συνθηκών.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην Τεχεράνη, θα είναι «στόχος», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Δεδομένου αυτού του κρίσιμου στοιχείου, αρμόζει να δράσουμε με διακριτικότητα», σημείωσε ο Χαταμί, υπογραμμίζοντας ότι η εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη βρίσκεται «κοντά».

Η διαδικασία διαδοχής και οι θεσμικές αρμοδιότητες

Η Συνέλευση των Ειδικών είναι το σώμα που εκλέγει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Απαρτίζεται από 88 μέλη, τα οποία εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία για οκταετή θητεία. Το όργανο αυτό επιβλέπει επίσης τη δράση του ηγέτη και έχει τη δυνατότητα να τον καθαιρέσει.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, την Τρίτη τέθηκε στο στόχαστρο η έδρα της Συνέλευσης στην Τεχεράνη, γεγονός που αναδεικνύει το τεταμένο κλίμα στη χώρα.

Η προσωρινή ηγεσία του Ιράν

Το Ιράν έχει ήδη ξεκινήσει από την Κυριακή τη διαδικασία μετάβασης, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε της χώρας από το 1989. Μέχρι τον ορισμό νέου ανώτατου ηγέτη, την προσωρινή ηγεσία ασκούν ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ και ο θρησκευτικός αξιωματούχος Αλιρεζά Αραφί, μέλος τόσο της Συνέλευσης των Ειδικών όσο και του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος.