Περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του Ιράν έχουν καταστραφεί από τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή (Epic Fury)».

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται από σήμερα και η υπερσύγχρονη κορβέτα – καταμαράν κλάσης Shahid Soleimani, «IRIS Shahid Sayyad Shirazi». Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), αρμόδια για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε το πλήγμα εναντίον ενός από τα νεότερα πλοία του ιρανικού στόλου και έδωσε στη δημοσιότητα σχετικά πλάνα.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα social media δείχνουν το ιρανικό πολεμικό να φλέγεται στα ανοιχτά του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς, ενισχύοντας τις αναφορές για την επιτυχία της επιχείρησης.

U.S. forces have struck or sunk to the bottom of the ocean more than 20 ships from the Iranian regime. Last night, CENTCOM added a Soleimani-class warship to the list. pic.twitter.com/KgW8cS726P — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Σύμφωνα με το Naval News, το «Shahid Sayyad Shirazi» εντάχθηκε στις ιρανικές ναυτικές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 2024 και υπηρετούσε με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης. Πρόκειται για μία από τις πιο πρόσφατες και τεχνολογικά εξελιγμένες μονάδες του ιρανικού στόλου.

Η κλάση κορβετών «Shahid Soleimani» διαθέτει χαρακτηριστικά stealth και φέρει πυραύλους cruise Nawab και Sayad. Η συγκεκριμένη κορβέτα ήταν επιχειρησιακά ενεργή τις τελευταίες εβδομάδες πριν την καταστροφή της.

Iranian Navy Shahid Soleimani-class corvette, Shahid Sayyad Shirazi, was seen on fire near the port of Bandar Abbas after U.S. strikes. pic.twitter.com/XBTaTnFI70 — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Πλήγματα και απώλειες του ιρανικού στόλου

Κατά τη διάρκεια άσκησης στα Στενά του Ορμούζ τον Φεβρουάριο του 2026, το «Shahid Sayyad Shirazi» είχε πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια εκτόξευση του πυραύλου Sayyad-3G, γεγονός που είχε προκαλέσει τότε διεθνές ενδιαφέρον.

Ο Στρατηγός Νταν Κέιν, αρχηγός του Μικτού Επιτελείου του αμερικανικού στρατού, δήλωσε κατά την ενημέρωση στο Πεντάγωνο ότι περισσότερα από είκοσι ιρανικά πλοία έχουν καταστραφεί στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή».

Ανάμεσα στα πλοία που έχουν πληγεί συγκαταλέγεται μια κορβέτα κλάσης Jamaran, η οποία βυθίστηκε στην προβλήτα της στο Chah Bahar την 1η Μαρτίου. Το «IRIS Shahid Bagheri», ένα αεροπλανοφόρο τύπου «drone-carrier», αναφέρεται επίσης ως κατεστραμμένο, ενώ το «IRIS Makran» υπέστη σοβαρές ζημιές και εθεάθη να καίγεται στο Μπαντάρ Αμπάς.

Επιπλέον, οι κορβέτες κλάσης Bayandor «IRIS Bayandor» και «IRIS Naghdi» βυθίστηκαν στη ναυτική βάση Konarak, εντείνοντας τις απώλειες για τον ιρανικό στόλο.

Νωρίτερα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε βίντεο που καταγράφει τη στιγμή όπου αμερικανικό υποβρύχιο εκτοξεύει τορπίλη και βυθίζει τη φρεγάτα «Iris Dena» στον Ινδικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα.