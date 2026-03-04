Οι Αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι διέσωσαν 32 ανθρώπους που επέβαιναν στο πολεμικό πλοίο και περισυνέλεξαν σορούς από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή ενημέρωσης του Ναυτικού της Σρι Λάνκα, αντιπλοίαρχο Μπουντίκα Σαμπάτ, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, το ιρανικό πολεμικό πλοίο δεν ήταν ορατό. «Είχε εξαφανιστεί. Εντοπίσαμε μόνο σωσίβιες λέμβους και μια ελαφριά κηλίδα πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσας», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι τα αίτια της βύθισης παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Φτάνοντας στην περιοχή, οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν άτομα που επέπλεαν στο νερό και τα ανέσυραν αμέσως. Σημείωσε επίσης πως «πρόκειται για πολεμικό πλοίο».

«Πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι το σκάφος είχε δεχτεί επίθεση από υποβρύχιο και ότι τουλάχιστον 101 άτομα αγνοούνται μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό», σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το BBC, ο γραμματέας του υπουργείου Άμυνας της χώρας, υποπτέραρχος Sampath Thuiyakontha, δήλωσε ότι περίπου 140 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Το Πολεμικό Ναυτικό έλαβε σήμα κινδύνου από ιρανικό πλοίο και ενημέρωσε την Πολεμική Αεροπορία της Σρι Λάνκα. Τα δύο σώματα άρχισαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Οι δυνάμεις της Σρι Λάνκα εστιάζουν στη διάσωση των ανθρώπων στο ιρανικό πλοίο και θα ερευνήσουν αργότερα την αιτία του επεισοδίου, πρόσθεσε. Επίσης, οι δυνάμεις της Σρι Λάνκα δεν παρατήρησαν κανένα άλλο πλοίο, ούτε αεροσκάφος στην περιοχή του περιστατικού, είπε.

Η ιρανική φρεγάτα, στην οποία επέβαιναν 180 μέλη πληρώματος, είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα, κινητοποιώντας τις ναυτικές δυνάμεις της περιοχής και προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον για το περιστατικό.