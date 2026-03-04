Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε από τον Λευκό Οίκο διευκρινίσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έπειτα από πληροφορίες ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ενδέχεται να είχαν επικοινωνία με το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού μέσου Axios, το οποίο επικαλείται δύο ανώνυμες πηγές με γνώση του ζητήματος, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών φέρεται να συγκέντρωσε στοιχεία που υποδείκνυαν πιθανές επαφές μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και Ιρανών αξιωματούχων, με αντικείμενο τη συζήτηση για ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Το Axios ανέφερε ότι ο Νετανιάχου επικοινώνησε τη Δευτέρα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ζητώντας να μάθει αν είχαν πραγματοποιηθεί τέτοιες συνομιλίες ή ανταλλαγές μηνυμάτων.

Μία από τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε καμία επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους «πίσω από την πλάτη του».

