Απέναντι στους νέους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Γαλλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια «ενιαία» απάντηση, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου Νικολά Φορισιέρ.

Σε μήνυμά του προς το Γαλλικό Πρακτορείο, ο υπουργός τόνισε ότι «είναι αναγκαία μια ενιαία προσέγγιση εκ μέρους της ΕΕ», επισημαίνοντας την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στα νέα εμπορικά μέτρα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή διάταγμα που θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει 150 ημέρες, επιβάλλοντας έναν «παγκόσμιο» δασμό ύψους 10%. Με νέα παρέμβασή του, ανακοίνωσε ότι ο δασμός αυξάνεται στο 15%.

Οι ελάχιστες εξαιρέσεις αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις εισαγωγές που καλύπτονται από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, γεγονός που περιορίζει σημαντικά το πεδίο των απαλλαγών.

Μιλώντας στην εφημερίδα Financial Times, ο Γάλλος υπουργός υποστήριξε την επιβολή αντίμετρων από την ΕΕ, ώστε να προστατευθούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Ανάλυση των συνεπειών από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Η Γαλλία και οι εταίροι της στην Ένωση εξετάζουν τις επιπτώσεις της πρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο έκρινε παράνομους τους «ανταποδοτικούς» δασμούς που είχε επιβάλει πέρυσι ο Τραμπ, θεωρώντας ότι ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του.

«Είμαστε σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη, ώστε να προχωρήσουμε στην ανάλυση (της απόφασης) και να εκτιμήσουμε τις συνέπειες», ανέφερε ο Φορισιέρ, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί με κοινή στρατηγική απέναντι στις νέες εμπορικές προκλήσεις.