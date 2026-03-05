Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με αντικείμενο τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο, εξετάζοντας τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή.

Παραμένουν σε στενή επικοινωνία

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μακρόν σχετικά με την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία και συντονισμό για τις τρέχουσες εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους συνεργασία.

Σε συναγερμό η Κύπρος

Υπενθυμίζεται ότι νέος συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Ακρωτήρι της Κύπρου, καθώς ήχησαν ξανά οι σειρήνες προειδοποίησης, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής, κάνοντας λόγο για απειλή ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το μήνυμα ζητά από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας έως ότου υπάρξει νέα επίσημη ενημέρωση.

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους.