Απάντηση έδωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με σημερινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, κατά την οποία εξαπέλυσε επίθεση κατά της Αθήνας.

Αναλυτικά η απάντηση:

Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις.

«Αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου»

Την αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ προκάλεσε νωρίτερα η παρουσία συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών να εξαπολύει επίθεση κατά της Ελλάδας μέσω ανάρτησης.

Στην ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ σχολίασε τις πρόσφατες εξελίξεις, κάνοντας λόγο για δηλώσεις που, όπως ανέφερε, «αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου».

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, κι αναφορικά με το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου θεωρούμε τις δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών, τα οποία τέθηκαν σε καθεστώς αποστρατικοποίησης από τις διεθνείς Συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.