Συναγερμός έχει σημάνει στον Νέο Κόσμο, έπειτα από περιστατικό με ταμπουρωμένο άνδρα σε διαμέρισμα επί της οδού Σουλιωτών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια 80χρονη γυναίκα βγήκε έντρομη από το σπίτι της και ειδοποίησε την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε επίθεση από τον 55χρονο γιο της. Όπως ανέφερε στις αρχές, ο άνδρας αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και είναι χρήστης ουσιών, ενώ υποστήριξε πως ενδέχεται να έχει στην κατοχή του και όπλο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, γεγονός που δυσχεραίνει την εξέλιξη της επιχείρησης.