Για σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί να γίνει τηλεδιάσκεψη μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και των υπουργών Εξωτερικών των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέϊτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Η τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετέχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, διεξάγεται με φόντο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και το χθεσινό μήνυμα του Ιρανού προέδρου ο οποίος απευθυνόμενος στις χώρες του Κόλπου τόνισε πως η Τεχεράνη προσπάθησε να αποτρέψει τον πόλεμο μέσω διπλωματίας, χωρίς, ωστόσο, να έχει τελικά άλλη επιλογή από το να επιτεθεί. «Σεβόμαστε την κυριαρχία σας» διεμήνυσε ο ίδιος, τονίζοντας πως η ασφάλεια στην περιοχή πρέπει να επιτευχθεί μέσω μιας συλλογικής προσπάθειας της περιοχής.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ, σε πρόσφατη ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών είχε, μεταξύ άλλων, τονίσει σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή πως στηρίζει τη διπλωματία και πως βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις ασφαλείας της περιοχής μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων και μέσω της διπλωματικής οδού.

«Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα εκφράσει την έντονη ανησυχία της σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η πλήρης συμμόρφωση με τη Συνθήκη Μη Διασποράς Πυρηνικών όπλων και συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας είναι απαραίτητες. Είναι, επίσης, ευρέως αποδεκτό ότι η πλήρης εποπτεία των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του, αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή», επεσήμανε σχετικά η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, πραγματοποιώντας όλο αυτό το διάστημα επαφές τόσο με Ευρωπαίους εταίρους όσο και με ομολόγους από χώρες της ευρύτερης περιοχής με τις οποίες η Αθήνα διατηρεί άριστες διπλωματικές σχέσεις, είναι βέβαιο πως θα επιδιώξει να λειτουργήσει ως αξιόπιστος συνομιλητής όλων των μερών προκειμένου αφενός να τηρηθεί το Διεθνές Δίκαιο και αφετέρου να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η κατάσταση και να γίνουν προσπάθειες προς την αυτοσυγκράτηση όλων των μερών.

Μιλώντας στο in.gr για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε πως με τον Αμερικανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο συζήτησε εκτενώς για τα θέματα που αφορούν στο Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο επισημαίνοντας πως ναι μεν υπάρχουν και διαφωνίες, ωστόσο, η στάση της Ελλάδας γίνεται πάντοτε σεβαστή διότι βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο.

Στο πλαίσιο, τώρα, της χθεσινής έκτακτης συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων υπό την προεδρία του Γιώργου Γεραπετρίτη αντάλλαξαν απόψεις και ανησυχίες για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στη χώρα, με τον υπουργό Εξωτερικών να διαβεβαιώνει πως δεν θα υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας στην εμπόλεμη κατάσταση.