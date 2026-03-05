Νέα συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Ακρωτήρι της Κύπρου, καθώς ήχησαν ξανά οι σειρήνες προειδοποίησης, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής, κάνοντας λόγο για απειλή ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το μήνυμα ζητά από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας έως ότου υπάρξει νέα επίσημη ενημέρωση.

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους.