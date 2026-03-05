Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Κλιμάκωση της κρίσης – Κύπρος, Τουρκία και μετά;

  • Η Λευκωσία σε συναγερμό
  • Η Αγκυρα σε νευρική κρίση
  • Η Τεχεράνη εκτός ελέγχου
  • Η Ιερουσαλήμ αποφασισμένη
  • Η Ουάσιγκτον σε σύγχυση
  • Και ο υπόλοιπος κόσμος μαζί και η Αθήνα, κρατά την αναπνοή του

Στεφάν Σεζουρνέ μιλάει στα «ΝΕΑ»: «Να επενδύσουμε στην Ευρώπη για να μην εξαφανιστούμε»

  • Τι λέει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν για το σχέδιο «Made in Europe»

Χρυσή Αυγή

Εγκληματική οργάνωση και με τη Βούλα του Εφετείου

  • Αλλά η Ακροδεξιά εξακολουθεί να «ψαρεύει» στο Διαδίκτυο

Βουλή

Η επιστολική ψήφος πέρασε, η τριεδρική θα περιμένει

Γυμνάσιο Κιμώλου

Βραβευμένα καρέ με το βλέμμα των μαθητών

ΟΜΑΔΑ 

Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4 

Επιασε Ολυμπιακό και ΑΕΚ αλλά με δεύτερο πέναλτι συζητήσιμο

ΠΑΟ -ΟΦΗ 4-1

Ανέβηκε στην Τέταρτη θέση

Βασίλης Δανιήλ 1938-2026

«Έφυγε» ένας… Προφήτης

