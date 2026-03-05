Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Κλιμάκωση της κρίσης – Κύπρος, Τουρκία και μετά;

Ο Γιάννος έρχεται αντιμέτωπος με μια ακόμη τραυματική απόρριψη στο πέμπτο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 06 Μαρτίου, στις 22:10. Ανάμεσα στα άγρια βουνά της Ηπείρου και την εξεγειρόμενη ύπαιθρο της Κέρκυρας, η ελπίδα συγκρούεται με τις σκιές του παρελθόντος, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αντίστασης, αλλά και το βάρος της […]