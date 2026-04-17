Ένας φόνος θα ανατρέψει τις ζωές των ηρώων για πάντα, στο δέκατο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», απόψε, στις 22:10.

Η ζήλια θολώνει την κρίση και τα ένστικτα δικαιώνουν τα πιο σκοτεινά πάθη. Όταν το ηθικό όριο ξεπεραστεί, οι ήρωες της σειράς εποχής θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν τον δρόμο που έχει διαγράψει για εκείνους η μοίρα και να σηκώσουν το δυσβάσταχτο βάρος των επιλογών τους.

Μέσα από μια κινηματογράφηση υψηλού επιπέδου, «Οι Αθώοι» αναδεικνύουν την αιώνια πάλη ανάμεσα στην ενοχή και την αθωότητα, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που δεν συγχωρεί τα λάθη.

Τι θα δούμε στο δέκατο επεισόδιο:

Επεισόδιο 10 (Παρασκευή 17 Απριλίου)

Η Μαργαρίτα, πιεζόμενη από τις περιστάσεις, ανακοινώνει στον Γιάννο πως η παραμονή του στο σπίτι τελειώνει, καθώς τα ζώα θα οδηγηθούν στη σφαγή. Ο Πέτρος βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία να στήσει παγίδα στον αντίζηλό του. Ο Αράθυμος έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με τον Γιάννο και, τυφλωμένος από τις υποψίες, τον διώχνει από το σπίτι. Την ίδια νύχτα, ο Αράθυμος δολοφονείται άγρια στη δημοσιά κατά την επιστροφή του από την πώληση των ζώων.

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

ΟΙ ΑΘΩΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

