- Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ επέστρεψε στην προηγούμενη κατάστασή του λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.
- Δύο τάνκερ προσπάθησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ και δέχθηκαν πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης.
- Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβάλουν πολιορκία στα Στενά του Ορμούζ.
- Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαβεβαίωσε σε γραπτό μήνυμα ότι το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει νέες ήττες στον εχθρό.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί 100% η συναλλαγή με το Ιράν.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι καθόρισε κίτρινη γραμμή οριοθέτησης στον νότιο Λίβανο και πραγματοποιεί πλήγματα εναντίον υπόπτων που προσεγγίζουν τα στρατεύματά του.
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ απαγορεύεται να βομβαρδίζει τον Λίβανο κατά την πρώτη ημέρα της 10ήμερης εκεχειρίας.
Η Ευρώπη ευθύνεται για περίπου το 25% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν και η αεροπορία αντιστοιχεί μόλις στο 3% σε παγκόσμια κλίμακα, παραμένει ένας από τους τομείς που επιβαρύνουν σημαντικά το κλίμα στην ήπειρο. Αντίθετα, τα τρένα υψηλής ταχύτητας εκπέμπουν έως και 90% λιγότερο CO₂ ανά διαδρομή, ωστόσο εξακολουθούν να αποτελούν τη «δεύτερη επιλογή» για πολλά ταξίδια, ακόμη και μικρών αποστάσεων. […]
Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δεσμεύτηκε να αναστείλει τη λειτουργία των κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία χαρακτήρισε «μηχανή προπαγάνδας», μόλις αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του στα μέσα Μαΐου. Ο Πέτερ Μαγιάρ, του οποίου η σαρωτική εκλογική νίκη την Κυριακή έβαλε τέλος στα 16 χρόνια εξουσίας του Viktor Orbán, παρουσίασε τα σχέδιά του για την αναστολή […]
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ως πρόσχημα για να καταλάβει περισσότερα εδάφη, συμπεριλαμβανομένων περιοχών σε Παλαιστίνη, Λίβανο και Συρία.