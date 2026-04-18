Η Ευρώπη ευθύνεται για περίπου το 25% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν και η αεροπορία αντιστοιχεί μόλις στο 3% σε παγκόσμια κλίμακα, παραμένει ένας από τους τομείς που επιβαρύνουν σημαντικά το κλίμα στην ήπειρο. Αντίθετα, τα τρένα υψηλής ταχύτητας εκπέμπουν έως και 90% λιγότερο CO₂ ανά διαδρομή, ωστόσο εξακολουθούν να αποτελούν τη «δεύτερη επιλογή» για πολλά ταξίδια, ακόμη και μικρών αποστάσεων. […]