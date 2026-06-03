Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Final Four της EuroLeague και δικαίως κατέκτησε τον τίτλο του MVP του διημέρου (22-24/5), στο T-Center, όπου ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης.

Η διοργανώτρια αρχή, με αφορμή την εντυπωσιακή του παρουσία, δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο αφιερωμένο στον Γάλλο γκαρντ-φόργουορντ των «ερυθρόλευκων», το οποίο περιλαμβάνει τις καλύτερες στιγμές του από τις αναμετρήσεις απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης.