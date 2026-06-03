Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Final Four της EuroLeague και δικαίως κατέκτησε τον τίτλο του MVP του διημέρου (22-24/5), στο T-Center, όπου ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης.

Η διοργανώτρια αρχή, με αφορμή την εντυπωσιακή του παρουσία, δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο αφιερωμένο στον Γάλλο γκαρντ-φόργουορντ των «ερυθρόλευκων», το οποίο περιλαμβάνει τις καλύτερες στιγμές του από τις αναμετρήσεις απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ο Εβάν Φουρνιέ συνέχισε τις καλές του εμφανίσεις στο Final Four και ηγήθηκε της προσπάθειας του Ολυμπιακού για τον τίτλο, κερδίζοντας τον βραβείο του MVP του Final Four», ήταν η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

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