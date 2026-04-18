Ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εκ νέου εν μέρει το πρωί της Τρίτης, επιτρέποντας διεθνείς πτήσεις πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η Υπηρεσία ανέφερε ότι «οι εναέριοι διάδρομοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας είναι ανοιχτοί για διεθνείς πτήσεις» και ότι αρκετά αεροδρόμια επαναλειτούργησαν στις 7:00 π.μ. (6:30 π.μ. ώρα Ελλάδας). Η ανακοίνωση αυτή, που συνοδεύτηκε από σχετικό NOTAM προς τους πιλότους παγκοσμίως, εντάσσεται στο πλαίσιο της εκεχειρίας που έχει τεθεί σε ισχύ στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης αεροσκαφών FlightRadar24, λίγο πριν από τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας δεν είχε καταγραφεί ακόμη καμία πτήση πάνω από το Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα είχε κλείσει πλήρως τον εναέριο χώρο της στις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα που ξέσπασε ο ισραηλινο-αμερικανικός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.