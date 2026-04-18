Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γαλιμπάφ ανέφερε πως «ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς». Πρόσθεσε ακόμη ότι «δεν κέρδισαν τον πόλεμο με αυτά τα ψέματα και σίγουρα δεν θα καταφέρουν τίποτα στις διαπραγματεύσεις», επιμένοντας στη θέση της Τεχεράνης έναντι της Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου τόνισε πως «με τη συνέχιση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοικτά». Όπως σημείωσε, η διέλευση από τα στρατηγικής σημασίας στενά θα γίνεται μόνο βάσει «καθορισμένης διαδρομής» και «με την άδεια του Ιράν».

Ο Γαλιμπάφ υπογράμμισε επίσης ότι το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ δεν καθορίζεται μέσω δηλώσεων σε κοινωνικά δίκτυα. Κατήγγειλε προσπάθειες χειραγώγησης της κοινής γνώμης και παρέπεμψε στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών για έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.