Σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στην Αριζόνα των ΗΠΑ, μετά την επιβεβαίωση ενός θανατηφόρου κρούσματος του ιού «Sin Nombre», ενός νέου και ιδιαίτερα επιθετικού στελέχους του χανταϊού.

Τα τμήματα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας Μοχάβε και της πολιτείας επιβεβαίωσαν το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες μόλυνσης. Μέχρι στιγμής, ελάχιστα στοιχεία έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την ταυτότητα του θύματος ή το ακριβές σημείο έκθεσής του στον ιό.

Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι πρόκειται για κάτοικο της Κομητείας Μοχάβε. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει την πηγή της μόλυνσης στην ευρύτερη περιοχή εξυπηρέτησης του Κίνγκμαν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τοπικής μετάδοσης.

Πνευμονικό σύνδρομο και ραγδαία επιδείνωση

Το θύμα εμφάνισε πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό (HPS), μια εξαιρετικά σπάνια αλλά συνήθως θανατηφόρα νόσο που προσβάλλει ραγδαία το αναπνευστικό σύστημα. Οι πολιτειακές υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η ασθένεια εξελίσσεται γρήγορα και απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του euazcentral, παραμένει ασαφές εάν το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού «Sin Nombre» μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως, η μόλυνση προκύπτει μέσω εισπνοής μολυσμένης σκόνης που περιέχει σωματίδια από ούρα, περιττώματα ή υλικά φωλιών μολυσμένων τρωκτικών.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Η Διευθύντρια Υγείας της Κομητείας Μοχάβε Μελίσα Πάλμερ, απηύθυνε προειδοποίηση προς τους πολίτες: «Αν και ο χανταϊός είναι σπάνιος, η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη είναι ζωτικής σημασίας. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους ή καθαρίζουν περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχουν φωλιές τρωκτικών».

Ο ιός και οι φυσικοί φορείς του

Το στέλεχος «Sin Nombre» δεν είναι εντελώς άγνωστο στην περιοχή, καθώς έχει συνδεθεί ιστορικά με εξάρσεις τόσο στην Αριζόνα όσο και στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ, βασικός φορέας του ιού είναι τα ποντίκια των ελαφιών (deer mice), ένα είδος τρωκτικού που απαντάται σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Μαΐου 2026, στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» καταγράφηκαν συνολικά 13 επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού, ενώ τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και διεθνών υγειονομικών αρχών.