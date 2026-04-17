Μια ομάδα περίπου 20 πλοίων, μεταξύ των οποίων δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου, εντοπίστηκε απόψε να κινείται στον Κόλπο με κατεύθυνση προς την έξοδο από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας MarineTraffic, κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας, το οποίο φέρεται να ταξίδευε χωρίς επιβάτες και με προορισμό το Ομάν, αναχώρησε από το Ντουμπάι την Παρασκευή, έπειτα από 47 ημέρες αγκυροβόλησης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα Στενά ανοίγουν εκ νέου, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα στη θαλάσσια περιοχή, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία. Κατά τη συνομιλία τους συζήτησαν τις διεθνείς προσπάθειες για να διατηρηθεί ανοιχτό το Ορμούζ και να ενισχυθεί η σταθερότητα στον Λίβανο.