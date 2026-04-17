Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει πλήρως ανοικτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, δεδομένης της κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Όπως διευκρίνισε ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η πορεία των πλοίων μέσω των στενών θα πραγματοποιείται βάσει της προκαθορισμένης διαδρομής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Η τιμή του πετρελαίου έπεσε κατά 10% μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ.

Νωρίτερα, η εταιρία θαλάσσιων δεδομένων Kpler, με δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο, τόνισε ότι τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα εξήλθαν την Τετάρτη από τον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, μεταφέροντας συνολικά πέντε εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, για πρώτη φορά μετά τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια.

Η Kpler αναφέρει ότι τα πλοία Deep Sea, Sonia I και Diona, τα οποία τελούν υπό κυρώσεις των ΗΠΑ, διέπλευσαν το στρατηγικής σημασίας πέρασμα προερχόμενα από το νησί Χαργκ του Ιράν. Από εκεί διέρχεται περίπου το 90% των εξαγωγών ιρανικού αργού, σύμφωνα με σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JPMorgan. Τα δεξαμενόπλοια είχαν φορτωθεί στις 2, 8 και 9 Απριλίου, αντίστοιχα. Το Deep Sea και το Diona μεταφέρουν από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού, ενώ το Sonia I ένα εκατομμύριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει από τη Δευτέρα αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, με στόχο να εμποδίσει την Τεχεράνη να συνεχίσει τις εξαγωγές πετρελαίου της. Οι εξαγωγές αυτές δεν είχαν επηρεαστεί ουσιαστικά από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.