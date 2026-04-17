Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εργάζονται σήμερα στο Παρίσι για τη δημιουργία αποστολής διασφάλισης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, μετά την εδραίωση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Στη διάσκεψη συμμετέχουν περίπου 30 εκπρόσωποι χωρών, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στη στρατηγική αυτή θαλάσσια δίοδο.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, στη συνάντηση θα παραστούν δια ζώσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες –Ευρωπαίοι, Ασιάτες, από τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική– θα λάβουν μέρος μέσω βιντεοσύνδεσης.

Η διάσκεψη αναμένεται να ξεκινήσει στις 14:00 (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας) και μετά το πέρας της, οι Μακρόν και Στάρμερ θα προβούν σε κοινή ανακοίνωση. Η πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου για τη δημιουργία αποστολής προστασίας της ναυσιπλοΐας είχε διατυπωθεί ήδη από τις 9 Μαρτίου, αμέσως μετά την παύση των εχθροπραξιών, με τη Γαλλία και τη Βρετανία να έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό της.

Όπως ανέφερε το Ελιζέ, «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα, κυρίως λόγω των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεων της σύγκρουσης».

Χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ –από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου– έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές της ενέργειας, επιβαρύνοντας την παγκόσμια οικονομία.

Αν και στις 8 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία δύο εβδομάδων, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη λόγω της αποτυχίας των ιρανοαμερικανικών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ. Η Τεχεράνη εξακολουθεί να μπλοκάρει τη διέλευση στο στρατηγικό αυτό πέρασμα, ενώ από τη Δευτέρα η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα πλοία που συνδέονται με ιρανικά λιμάνια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη ούτε στην αποστολή, όπως διευκρίνισε η γαλλική προεδρία, παρά την επιθυμία του Μερτς για αμερικανική παρουσία. Το Ελιζέ τόνισε ότι «θα υπάρξει καλή συνεννόηση με τους Αμερικανούς, αλλά δεν θα συνασπιστούμε μαζί τους, επειδή δεν είμαστε εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση».

Αποστολή αμυντικού χαρακτήρα

Η αποστολή θα είναι «αποκλειστικά αμυντικού» χαρακτήρα και θα προϋποθέτει τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από τη μία πλευρά και Ιράν από την άλλη, σύμφωνα με το Παρίσι. Το Ελιζέ υπογράμμισε ότι το Στενό του Ορμούζ δεν πρέπει να ναρκοθετηθεί και πως «δεν θα γίνουν δεκτά διόδια», όπως έχουν προτείνει ιρανικές πηγές. Στόχος είναι η αποκατάσταση του status quo που ίσχυε πριν από τον πόλεμο.

Κάθε χώρα που θα συμμετάσχει στην αποστολή θα το πράξει «σύμφωνα με τα μέσα που διαθέτει». Η Γαλλία διαθέτει ήδη αεροπλανοφόρο, δεκάδες πλοία και περίπου 50 αεροσκάφη στην περιοχή, ενώ το Βερολίνο μπορεί να συμβάλει στην αποναρκοθέτηση ή στην επιτήρηση, σύμφωνα με γερμανική κυβερνητική πηγή.

Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί διεθνής σύνοδος στο μόνιμο κοινό αρχηγείο (PJHQ) στο Νόρθγουντ, βορειοδυτικά του Λονδίνου, με αντικείμενο το Στενό του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.