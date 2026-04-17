Τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα εξήλθαν την Τετάρτη από τον Κόλπο μέσω των στενών του Ορμούζ, μεταφέροντας συνολικά πέντε εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, για πρώτη φορά μετά τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια. Την πληροφορία δημοσιοποίησε η εταιρία θαλάσσιων δεδομένων Kpler, σύμφωνα με δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Kpler αναφέρει ότι τα πλοία Deep Sea, Sonia I και Diona, τα οποία τελούν υπό κυρώσεις των ΗΠΑ, διέπλευσαν το στρατηγικής σημασίας πέρασμα προερχόμενα από το νησί Χαργκ του Ιράν. Από εκεί διέρχεται περίπου το 90% των εξαγωγών ιρανικού αργού, σύμφωνα με σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JPMorgan. Τα δεξαμενόπλοια είχαν φορτωθεί στις 2, 8 και 9 Απριλίου, αντίστοιχα. Το Deep Sea και το Diona μεταφέρουν από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού, ενώ το Sonia I ένα εκατομμύριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει από τη Δευτέρα αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, με στόχο να εμποδίσει την Τεχεράνη να συνεχίσει τις εξαγωγές πετρελαίου της. Οι εξαγωγές αυτές δεν είχαν επηρεαστεί ουσιαστικά από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Από τις 10 Απριλίου, οπότε απέπλευσε το Starla, κανένα άλλο ιρανικό πετρελαιοφόρο δεν είχε εξέλθει από τον Κόλπο μέσω των στενών του Ορμούζ με φορτίο αργού πετρελαίου.

Οι ιστότοποι θαλάσσιων δεδομένων δεν διαθέτουν πρόσφατα σήματα από το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) των τριών πλοίων, καθώς οι αναμεταδότες τους παραμένουν απενεργοποιημένοι. Η τελευταία εκπομπή τους καταγράφηκε πριν από περίπου έναν μήνα στα στενά της Μάλακα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic.

Ωστόσο, η Kpler, αξιοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους παρακολούθησης, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα τρία πετρελαιοφόρα διέπλευσαν πράγματι τα στενά του Ορμούζ προς την έξοδο την Τετάρτη, 15 Απριλίου.

Ο τελικός προορισμός τους παραμένει άγνωστος. Ωστόσο, σύμφωνα με δεδομένα του Global Fishing Watch και της Kpler, τα συγκεκριμένα πλοία συνηθίζουν να διοχετεύουν τα φορτία τους στην περιοχή της Σιγκαπούρης, όπου πραγματοποιούν μεταφορτώσεις «από πλοίο σε πλοίο» προς άλλα δεξαμενόπλοια με προορισμό την Κίνα.

Τα τρία πλοία είχαν πραγματοποιήσει ανάλογες μεταφορές ιρανικού αργού και τον Μάρτιο κοντά στη Σιγκαπούρη. Το προηγούμενο φορτίο του Deep Sea παραδόθηκε στις 30 Μαρτίου από το Utopia Quest στο λιμάνι της Γιαντάι, στην κινεζική επαρχία Σαντόνγκ.

Το φορτίο του Diona μεταφέρθηκε από το Indigo Ray στις 10 Απριλίου στον τερματικό σταθμό πετρελαίου του λιμανιού Ντονγκζιακού, επίσης στη Σαντόνγκ, ενώ εκείνο του Sonia I μεταφορτώθηκε στο Adeline G, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο τελικός του προορισμός.

Από την 1η Μαρτίου, τουλάχιστον 37 πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν έχουν πραγματοποιήσει μεταφορτώσεις στη θάλασσα στην ίδια περιοχή. Πρόκειται για συνολικά 62,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού, σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων της Kpler από το Γαλλικό Πρακτορείο. Οι γνωστοί τελικοί προορισμοί αυτών των φορτίων είναι κυρίως λιμάνια στις κινεζικές επαρχίες Σαντόνγκ, Λιαονίνγκ και Τσιανγκσού.