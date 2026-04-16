Ένα νέο σατιρικό βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιεύτηκε από την πρεσβεία του Ιράν στη Ρωσία την Τετάρτη (16/4) παρουσιάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τη μορφή των δημοφιλών «Μίνιον» από την ταινία «Despicable Me». Στο βίντεο, ο Τραμπ προσπαθεί επανειλημμένα να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς επιτυχία.

Η minion εκδοχή του Αμερικανού προέδρου εμφανίζεται να επιπλέει πάνω σε μια ξύλινη σανίδα δίπλα σε μια αμερικανική σημαία, πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. «Θα μετρήσω μέχρι το τρία. Όταν ανοίξω τα μάτια μου, το στενό πρέπει να είναι ανοιχτό», λέει ο χαρακτήρας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αντίθετα, μια ομάδα άλλων minion που αντιπροσωπεύουν τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, ξεσπά σε πανηγυρισμούς.

Λίγο αργότερα, ένα minion που συμβολίζει το Ιράν πατάει ένα κόκκινο κουμπί και γελά, καθώς μια ταινία «προειδοποίησης» πέφτει κατά μήκος του στενού, υποδηλώνοντας τον έλεγχο της Τεχεράνης στη στρατηγική θαλάσσια οδό. Το minion του Τραμπ συνεχίζει να επιμένει ότι το στενό θα ξανανοίξει, όμως το Ιράν απαντά ρίχνοντας ακόμα περισσότερες «ταινίες προειδοποίησης», προκαλώντας απογοήτευση στους υπόλοιπους χαρακτήρες.

Το βίντεο εντάσσεται σε μια σειρά σατιρικών προπαγανδιστικών παραγωγών του Ιράν, που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, με στόχο να υπονομεύσουν τον Τραμπ και την πολιτική του απέναντι στην Τεχεράνη.

Η ανάρτηση του Τραμπ και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε μέσω Truth Social ότι «ανοίγει μόνιμα» τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας πως ο κρίσιμος αυτός πορθμός δεν θα μπλοκαριστεί ποτέ ξανά. Ωστόσο, οι συνθήκες στην περιοχή δείχνουν ότι η κανονική ναυτιλιακή δραστηριότητα δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί.

Ο στενός διάδρομος που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον ανοιχτό ωκεανό παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά σημεία-κλειδιά στον κόσμο, διακινώντας περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.