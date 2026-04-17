Ο γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ έκρινε χθες Πέμπτη ότι το στενό του Χορμούζ πρέπει να ανοίξει ξανά πλήρως, «αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα», απορρίπτοντας την ιδέα καταβολής διοδίων, καθώς οι χώρες μέλη της G7 επιδιώκουν να περιοριστεί ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία.

Το κομβικό σημείο αυτού του πολέμου «βρίσκεται στο στενό του Χορμούζ», τόνισε ο κ. Λεσκίρ απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου στην Ουάσιγκτον.

«Έχουμε ανάγκη να ανοίξει, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα (…) δεν θέλω να πληρώνω ότι ένα δολάριο για να περνάω από το στενό», είπε ο υπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν.

Το στενό, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, έχει ουσιαστικά κλείσει με απόφαση του Ιράν αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου· η Τεχεράνη επιβάλλει πλέον de facto διόδια.

Ο κ. Λεσκίρ βρισκόταν χθες στην Ουάσιγκτον για την εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ), στην οποία συμμετέχουν πολλοί υπουργοί, κεντρικοί τραπεζίτες και αξιωματούχοι.

Πήρε μέρος σε συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών της G7 προχθές Τετάρτη. Την προεδρία της G7 ασκεί φέτος η Γαλλία.

Η ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου κάλεσε χθες Πέμπτη με ανακοίνωσή της να «περιοριστεί το κόστος για την παγκόσμια οικονομία» που θα είχε «η παράταση της σύγκρουσης» στη Μέση Ανατολή και να επιδιωχθεί «διαρκής ειρήνη» στην περιοχή.

Θα πρέπει να παρακολουθείται στενά «η εξέλιξη των (σ.σ. οικονομικών) κινδύνων κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων», τόνισε ο κ. Λεσκίρ.

«Σοβαρή κατάσταση»

Η απογείωση των τιμών της ενέργειας στις αγορές εγείρει φόβους για επιτάχυνση του πληθωρισμού κι ενδέχεται να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη πολλών χωρών, αν όχι να προκαλέσει ύφεση.

«Αν πρέπει να δράσουμε, όπως κάναμε πριν από μερικές εβδομάδες αποδεσμεύοντας (στρατηγικά) αποθέματα» πετρελαίου, στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των κρατών μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), «θα το κάνουμε», διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συμπροεδρεύουν σήμερα σε σύνοδο –θα γίνει ψηφιακά– αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για να συζητηθεί «πολυμερής και εντελώς αμυντικού χαρακτήρα αποστολή» στο στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Η «γενική αίσθηση» στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 ήταν πως πρόκειται για «σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με τον Ρολάν Λεσκίρ.

«Μας χαροποιεί το ότι οι διαπραγματεύσεις μοιάζουν να συνεχίζονται και ελπίζω ότι θα καταλήξουν σε αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο υπουργός.

Γίνονται ζυμώσεις, υπό την αιγίδα του Πακιστάν, για να οργανωθεί δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ώστε να υπάρξει τερματισμός του πολέμου, μετά την αποτυχία του πρώτου, που διεξήχθη στο Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο.

Εξάλλου, τα μεσάνυχτα τέθηκε σε εφαρμογή δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, ο Φρανσουά Βιλερουά, επίσης στην Ουάσιγκτον, διαβεβαίωσε ότι οι κεντρικοί πιστωτικοί θεσμοί θα ενεργούν «χωρίς δισταγμό αν και όταν είναι απαραίτητο, αλλά χωρίς βιασύνη», για την αντιμετώπιση των αναταράξεων εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι κεντρικές τράπεζες το έχουν πει, χρειάζεται να συγκεντρώσουμε επαρκή δεδομένα» προτού ληφθούν αποφάσεις, πρόσθεσε.