Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία (4/6, 20:00) στη Στοκχόλμη, πραγματοποιώντας την τελευταία της προπόνηση στην «Strawberry Arena».

Το κλίμα στις τάξεις της ομάδας ήταν καλό, με τους διεθνείς να ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα και τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει την ευκαιρία να δουλέψει χωρίς απρόοπτα, ενόψει της φιλικής αναμέτρησης.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές για προπόνηση, ενώ όλα κύλησαν ομαλά, με την ομάδα να δείχνει συγκεντρωμένη και έτοιμη για το τελευταίο τεστ πριν από τα επίσημα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου στο Nations League.

Ο Γιοβάνοβιτς αναμένεται να χρησιμοποιήσει αρκετά σχήματα και πρόσωπα τόσο στο ματς με τη Σουηδία όσο και στο επόμενο φιλικό με την Ιταλία, δίνοντας ευκαιρίες και δοκιμάζοντας διαφορετικά αγωνιστικά πλάνα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την προπόνηση της Εθνικής