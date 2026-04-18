Μια νηοπομπή πετρελαιοφόρων εντοπίστηκε σήμερα να αποπλέει από τον Κόλπο και να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Η νηοπομπή περιλαμβάνει τέσσερα πλοία μεταφοράς υγραερίου, καθώς και δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν προϊόντα πετρελαίου και χημικών ουσιών. Όπως αναφέρει ο ιστότοπος MarineTraffic, περισσότερα δεξαμενόπλοια ακολουθούν από τον Κόλπο, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη κινητικότητα στη θαλάσσια περιοχή.

Πέντε εβδομάδες μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, η Τεχεράνη ανακοίνωσε το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για εμπορικά πλοία. Το Ιράν είχε κλείσει το κρίσιμο αυτό πέρασμα με την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ωστόσο, σε νέα ανατροπή, η Ισλαμική Δημοκρατία προειδοποίησε σήμερα ότι θα κλείσει εκ νέου τα Στενά, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Η διπλωματική ένταση παραμένει υψηλή, καθώς οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν δηλώσεις και προειδοποιήσεις.

Η ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τις αγορές και την Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι «πολύ κοντά», υποστηρίζοντας πως το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του, ζήτημα κλειδί στις διαπραγματεύσεις.