Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε σήμερα, Τρίτη (02/06) τον Μπιλ Πούλτε, ηλικίας 38 ετών και νυν επικεφαλής του οργανισμού αναχρηματοδότησης ακινήτων Fannie Mae/Freddie Mac. Ο Μπιλ Πούλτε διαδέχεται την Τούλσι Γκάμπαρντ στη θέση του διευθυντή των Εθνικών Πληροφοριών.

Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσής του Truth Social, ο Τραμπ έγραψε πως ο νέος διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης διαθέτει «βαθιά εμπειρία στη διαχείριση ευαίσθητων θεμάτων στις ΗΠΑ», προκειμένου να δικαιολογήσει την επιλογή του, διευκρινίζοντας πως θα διατηρήσει ταυτόχρονα τις τωρινές αρμοδιότητές του.

Όπως τονίζει το Reuters, με αυτόν τον διορισμό ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναβαθμίζει αυτόν τον στενό πολιτικό σύμμαχο και υποστηρικτή του που δεν έχει εμπειρία σε θέματα εθνικής ασφαλείας δίνοντάς του τα ηνία της κοινότητας υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.

«Ο Ουίλιαμ έχει βαθιά εμπειρία στο να διαχειρίζεται τα πιο ευαίσθητα θέματα στην Αμερική, την ασφάλεια και την ευρωστία των Αγορών και σε πάνω από 10 τρισεκ. δολάρια στη Fannie Mae/Freddie Mac, μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με πριν από μόλις 12 μήνες», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Υποχρεώθηκε σε παραίτηση η Τούλσι Γκάμπαρντ;

Η Τούλσι Γκάμπαρντ, η πρώτη διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών του Τραμπ, ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αποχωρήσει από αυτό το πόστο τον Μάιο. Το Reuters μετέδωσε πως υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη θέση αυτή εξαιτίας προστριβών με τον Λευκό Οίκο. Η Γκάμπαρντ είπε πως παραιτήθηκε λόγω της πρόσφατης διάγνωσης του συζύγου της με καρκίνο.

Η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών αποτελείται από 18 υπηρεσίες, μεταξύ αυτών τη CIA και την υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (National Security Agency- NSA), που είναι επιφορτισμένη με τη συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών για απειλές ασφαλείας τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η υπηρεσία έχει αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία τους τελευταίους μήνες λόγω του πολέμου του Τραμπ στο Ιράν, των πρόσφατων αποπειρών επιθέσεων εναντίον του προέδρου και ομοσπονδιακών αξιωματούχων και μιας σειράς στρατιωτικών εμπλοκών στη Νότια Αμερική.