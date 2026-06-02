Στο νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται, την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αλλά και την νέα Οδηγία για εξίσωση μισθών στα δύο φύλα, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η κα Κεραμέως, μιλώντας στο Live News εξέφρασε την άποψη της για τα νέα κόμματα Τσίπρα – Καρυστιανού αλλά και τις κινήσεις που αναμένονται από την πλευρά Σαμαρά.

Απαντώντας στο ποιον προτιμάει για αντίπαλό της η ΝΔ απάντησε πως ο αντίπαλός τους είναι μόνο τα προβλήματα του κόσμου.

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα τόνισε πως το πρόσωπο δείχνει να αλλάζει, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια.

«Μία ουσία που κρίθηκε. Θυμίζω, ο Αλέξης Τσίπρας κρίθηκε και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης» ανέφερε, προσθέτοντας «ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν ποτέ το πρόβλημά του τα λόγια. Ήταν οι πράξεις και τι έκανε από πίσω, και αυτό παραμένει το πρόβλημα».

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να μάθει τι πρεσβεύει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Την ακούμε μονοθεματικά για κάποια θέματα. Δεν έχουμε ακούσει τι πρεσβεύει για όλους τους άξονες πολιτικής. Ισχυρίζεται η ίδια, ότι ο στόχος της είναι να βγει πρώτο κόμμα. (…) Εγώ θέλω να ακούσω τις θέσεις της για τα εργασιακά».

Για τις κινήσεις Σαμαρά σημείωσε: «Κοιτάξτε, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι(για το κόμμα). Εγώ το ‘χω πει δημοσίως πολλές φορές, εμένα με λυπεί. Αν με λυπεί, καταρχάς το, το γεγονός ότι δεν τον είχαμε μαζί μας, για παράδειγμα, στο συνέδριο. Δεν τον έχουμε πλέον στην παράταξη».

Η υπουργό αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή κάρτα εργασίας λέγοντας πως μπορείς να την έχεις στο κινητό και να τη σκανάρεις ως εργαζόμενος μόλις ξεκινάς να δουλεύεις, και μόλις τελειώνεις τη δουλειά.

«Μπαίνουμε σε πιλοτική φάση σε μία σειρά από κλάδους. Ξεκινάμε με, ό,τι έχει να κάνει με τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα, διαγνωστικά κέντρα, πλην ιατρών.

Όλος ο κλάδος τηλεπικοινωνιών. Όλες οι υπηρεσίες καθαριότητας, κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών. Πρώτη φάση ξεκινά από σήμερα πιλοτικά. Δεύτερη φάση, ξεκινάει τέλος του μήνα. Και μπαίνουν εκεί όλες οι εταιρείες συμβουλευτικές, διαφημιστικές, εταιρείες των logistics».

Tέλος, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για την εξίσωση των αμοιβών ανδρών, γυναικών.

«Το φύλο δεν μπορεί και δεν πρέπει, να παίζει ρολό. Οι γυναίκες στην Ελλάδα, αμείβονται, κατά μέσο όρο, κατά 13,4% λιγότερο απ’ τους άνδρες».