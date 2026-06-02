Μία από τις πιο προσωπικές και ειλικρινείς συνεντεύξεις της παραχώρησε η Καλομοίρα στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και το «AnesTea The Podcast», ανοίγοντας την καρδιά της για τη ζωή που έχει χτίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οικογένειά της, τη μητρότητα και την πορεία της στον χώρο της μουσικής.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για την καθημερινότητά της στην Αμερική, περιγράφοντας πώς καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στους πολλαπλούς ρόλους της ως μητέρα, σύζυγος και καλλιτέχνιδα. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της, τόνισε πως η οικογένειά της αποτελεί πάντα την απόλυτη προτεραιότητά της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Καλομοίρα αναφέρθηκε με ιδιαίτερη αγάπη στον σύζυγό της και στη σχέση που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια και η ουσιαστική επικοινωνία αποτελούν τα θεμέλια ενός δυνατού γάμου.

Δεν έλειψαν όμως και οι πιο δύσκολες ερωτήσεις. Η τραγουδίστρια κλήθηκε να απαντήσει στο πώς θα διαχειριζόταν μια πιθανή απιστία, ενώ παράλληλα μίλησε για τις αξίες, την πίστη και τα προσωπικά της στηρίγματα που τη βοηθούν να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η στιγμή που σχολίασε την εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά της όλα αυτά τα χρόνια. Η Καλομοίρα απάντησε στο ερώτημα που τη συνοδεύει συχνά, σχετικά με το αν η αισιοδοξία, η θετική ενέργεια και η αυθεντικότητα που εκπέμπει αποτελούν μέρος μιας δημόσιας περσόνας ή αντικατοπτρίζουν τον πραγματικό της χαρακτήρα.

Μιλώντας χωρίς φίλτρα στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, η Καλομοίρα ξεδίπλωσε άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της διαδρομής, από τα πρώτα βήματα της καριέρας της στην Ελλάδα μέχρι τη ζωή που έχει δημιουργήσει σήμερα στην Αμερική.

Μια συζήτηση γεμάτη συναίσθημα, αλήθεια και ουσιαστικές εξομολογήσεις, που δίνει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει την Καλομοίρα πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας.