O Γιώργος Καπουτζίδης εμφανίστηκε θετικός στην ιδέα του γάμου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει επισημοποιήσει ακόμη τη σχέση του. Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Ο Καπουτζίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παρατήρησε το δαχτυλίδι που φορούσε και τον ρώτησε αν αυτό σηματοδοτεί κάποια εξέλιξη στην προσωπική του ζωή.

Ο δημιουργός, ο οποίος έχει δηλώσει στο παρελθόν πως «ο σύντροφός του είναι ο πιο ωραίος Έλληνας», ξεκαθάρισε ότι δεν έχει παντρευτεί. Παράλληλα, σημείωσε πως ο γάμος είναι κάτι που σκέφτεται σοβαρά για το μέλλον.

Απαντώντας αρχικά στο ερώτημα του παρουσιαστή, είπε: «Αυτό έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή και την προσωπική μου ζωή θα την πούμε προσωπικά». Όταν ο Αναγνωστόπουλος επέμεινε, ρωτώντας «Είναι αυτό που κατάλαβα;», ο Καπουτζίδης απάντησε με ειλικρίνεια: «Δεν έχω παντρευτεί αν με ρωτάτε αυτό το πράγμα, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου».