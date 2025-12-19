Ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε με συγκίνηση για το πολυαναμενόμενο reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε», που θα προβληθεί τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου στις 21:00 από το MEGA.

Όπως αποκάλυψε, η προετοιμασία ήταν απαιτητική, με πέντε ημέρες γυρισμάτων για πέντε νέες σκηνές, ισάριθμες ημέρες συνεντεύξεων και τη δημιουργία ενός ειδικού πλατό για μια τρίωρη εκπομπή. «Δουλέψαμε πολύ, αλλά αυτό που θα δείτε είναι καλή τηλεόραση. Ένιωσα μεγάλη συγκίνηση. Είναι σπουδαίο να έχεις συμμετάσχει σε κάτι που γεννά ακόμα έντονα συναισθήματα στο κοινό», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η σειρά αυτή άφησε το πιο ισχυρό αποτύπωμα στους τηλεθεατές.

Ο αγαπημένος σεναριογράφος και ηθοποιός μίλησε ανοιχτά και προσωπικά για τη σχέση του με τη σειρά: «Δεν έχω γελάσει τόσο πολύ στη ζωή μου όσο στα γυρίσματα του “Παρά Πέντε”. Αυτό που έγραψα βγήκε από την καρδιά μου. Είναι η ζωή μου, η μοναχική μου εφηβεία και η ανάγκη μου να φτιάξω μια παρέα που δεν είχα. Δεν ήταν απλώς δουλειά, ήταν η καρδιά μου». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Ειρήνη Κουμαριανού, αποκαλύπτοντας πόσο καθοριστική υπήρξε η παρουσία της στη ζωή και την πορεία του.

Μάλιστα, τόνισε πως ο χαρακτήρας της Θεοπούλας συγκέντρωσε το μεγαλύτερο χειροκρότημα στο πλατό της εκπομπής.

Αναφερόμενος στη σημερινή του ζωή και δουλειά, δήλωσε ευτυχισμένος και ξεκαθάρισε πως γράφει μόνο όταν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Η θεατρική του κωμωδία «Καρυάτιδα», που παίζεται στο Εθνικό Θέατρο, γεννήθηκε από την ανάγκη του να γελάσει και να κάνει και τους άλλους να γελάσουν. Παράλληλα, σχολίασε την κοινωνική πραγματικότητα λέγοντας πως τα προβλήματα δεν είναι περισσότερα από παλιά, απλώς είναι πλέον πιο ορατά, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα τον ενδιέφερε η ενασχόληση με την πολιτική, την οποία χαρακτήρισε «τοξική».

Για το reunion αποκάλυψε ότι περιλαμβάνει πέντε ολοκαίνουργιες σκηνές, γραμμένες με βάση την επιθυμία του κοινού. «Ακούσαμε τον κόσμο. Όσα γράψαμε ήταν παραγγελιά του, όπως να πάμε στο χωριό της Ζουμπουλίας ή να μπλέξουν οι ήρωες σε ένα νέο μυστήριο», είπε.

Σε ό,τι αφορά τη Eurovision, ανέφερε πως δεν γνωρίζει ακόμη ποιος θα είναι ο ρόλος του στους εθνικούς τελικούς, ξεκαθαρίζοντας όμως τη στενή, πολυετή σχέση του με τη Μαρία Κοζάκου. Δεν έκρυψε επίσης ότι θα του άρεσε να δει τη Μπέττυ Μαγγίρα στη διοργάνωση.

Τέλος, σχολιάζοντας την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο ΜαTζωνάκη, τόνισε πως σέβεται την επικαιρότητα, αλλά κράτησε σαφή στάση: «Αν κάποιος έχει κάνει αξιόποινη πράξη, να τιμωρηθεί. Αν όχι, να αθωωθεί. Όλα αυτά λύνονται στα δικαστήρια».