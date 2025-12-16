Αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, στη Θεσσαλονίκη των αρχών της δεκαετίας του ’90, εκεί θα συναντούσαμε έναν φοιτητή Νομικής που χρωστάει μόλις έξι μαθήματα για το πτυχίο. Είναι επιμελής, αλλά βαθιά δυστυχισμένος με την προοπτική της δικηγορίας. Αυτός ο φοιτητής θα πάρει μια απόφαση που θα αλλάξει, εκτός απ’ τη δική του ζωή και τον ρου της ελληνικής τηλεόρασης: θα τα παρατήσει όλα για να κατέβει στην Αθήνα, με μόνη αποσκευή το όνειρο της υποκριτικής και την έμφυτη ανάγκη του να αφηγείται ιστορίες.

Σήμερα, με αφορμή το πολυαναμενόμενο Reunion «Στο Παρά Πέντε», δύο δεκαετίες μετά την πρεμιέρα της σειράς του MEGA, ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν είναι απλώς ο δημιουργός μιας επιτυχίας. Είναι μια από τις πιο επιδραστικές και θαρραλέες φωνές στη δημόσια σφαίρα.

Από τις Σέρρες στο Μοναστηράκι

Γεννημένος στις Σέρρες το 1972, ο Γιώργος Καπουτζίδης μεγάλωσε ως ένα μοναχικό, εσωστρεφές παιδί που πάλευε να κατανοήσει τη «διαφορετικότητά» του σε μια κλειστή επαρχιακή κοινωνία. Έμαθε νωρίς ότι τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία –ένα μάθημα που πήρε όταν ο πατέρας του κέρδισε το λαχείο και η ζωή τους παρέμεινε ουσιαστικά ίδια, γειωμένη και ταπεινή.

Πριν μας συστηθεί ως «Χοσέ» στις «Σαββατογεννημένες», ο Καπουτζίδης βίωσε την απόρριψη και ψήθηκε στη βιοπάλη. Δούλεψε ως σερβιτόρος και ως πωλητής τουριστικών ειδών στο Μοναστηράκι, μια εμπειρία που όπως αποδείχτηκε αποτέλεσε κι εκείνη αφορμή για τους τηλεοπτικούς κόσμους που θα δημιουργούσε στη συνέχεια. Εκεί, ανάμεσα στα τσολιαδάκια και τα σουβενίρ, παρατηρούσε τους ανθρώπους, «έκλεβε» συμπεριφορές και έχτιζε στο μυαλό του τους ήρωες που λίγα χρόνια αργότερα θα λατρεύαμε.

Το Φαινόμενο «Στο Παρά Πέντε»: 20 Χρόνια Μετά

Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς σε κάποιον που δεν έζησε την τηλεοπτική σεζόν 2005-2007 τι σήμαινε το «Στο Παρά Πέντε». Δεν ήταν απλώς αστρονομικά νούμερα τηλεθέασης· ήταν κοινωνικό γεγονός. Αυτό που συχνά λέμε για τηλεοπτικά φαινόμενα παλαιότερων εποχών, «ερήμωναν οι δρόμοι» κάθε Δευτέρα βράδυ που είχε καινούριο επεισόδιο.

Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός του δημιουργού της. Ως μοναχικό παιδί, ο Γιώργος Καπουτζίδης ένιωσε την ανάγκη να φτιάξει μια τηλεοπτική παρέα και είχε ως στόχο να κάνει αυτή την παρέα αφορμή για να συγκεντρώνονται άλλες παρέες σε σπίτια και να παρακολουθούν τις περιπέτειές της.

Η σειρά έγινε ο ορισμός της pop κουλτούρας. Ο Καπουτζίδης, στον ρόλο του κάπως ανιαρού, αλλά καλόκαρδου Σπύρου, δημιούργησε ένα γκρουπ πέντε φαινομενικά άσχετων μεταξύ τους ανθρώπων που έγιναν οικογένεια. Με ατάκες που αναπαράγονται ακόμα και σήμερα στο TikTok και χαρακτήρες-σύμβολα (ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Θεοπούλα;), κατάφερε να συνδυάσει το μυστήριο με την κωμωδία, αλλά κυρίως να υμνήσει τη φιλία και την αποδοχή.

Σήμερα, 20 χρόνια μετά, το Reunion των πρωταγωνιστών δεν είναι απλώς μια νοσταλγική συνάντηση. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο Καπουτζίδης είχε συλλάβει κάτι διαχρονικό: την ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει κάπου, ακόμα κι αν είναι «περίεργος», ακόμα κι αν είναι μοναχικός.

Μια βραδιά που υπόσχεται συγκίνηση, νοσταλγία, πολύ γέλιο και απίθανες εκπλήξεις. Το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» έρχεται στο MEGA την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Η Μεταμόρφωση: Από την Κωμωδία στον Ακτιβισμό

Αν η σειρά «Στο Παρά Πέντε» τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο επιτυχημένους σεναριογράφους της ελληνικής τηλεόρασης, η μετέπειτα πορεία του τον ανέδειξε ως προσωπικότητα με κοινωνική συνείδηση. Με την «Εθνική Ελλάδος» και αργότερα με τις βιωματικές «Σέρρες», ο δημιουργός προχώρησε από το φωτεινό παραμύθι της μάχης του καλού απέναντι στο κακό για να μιλήσει για τον ρατσισμό, την περιθωριοποίηση και τις οικογενειακές σχέσεις.

Επιπλέον, η δημόσια παραδοχή της σεξουαλικότητάς του δεν έγινε με όρους lifestyle, αλλά με όρους διεκδίκησης. «Αδερφή είμαι, αλλά είμαι καλή. Κι όμορφη και έξυπνη και επιτυχημένη», δήλωσε ζωντανά κατά την μετάδοση της Eurovision του 2022, απαντώντας σε ομοφοβικό σχόλιο και χαρίζοντας στην ελληνική τηλεόραση μια από τις πιο δυνατές στιγμές ορατότητας.

Δεν φοβάται αντιπαρατεθεί με συντηρητικές πολιτικές, με εκπομπές που αποκλείουν γκέι χαρακτήρες, με την τοξικότητα των social media. Από το μοναχικό παιδί στις Σέρρες που φοβόταν τα διαλείμματα στο σχολείο, εξελίχθηκε σε έναν άνδρα που απαιτεί τον σεβασμό για όλους, υπενθυμίζοντας πως «ο έρωτας είναι απλώς έρωτας, χωρίς αστερίσκους».

Είκοσι χρόνια μετά το «Στο Παρά Πέντε», ο Γιώργος Καπουτζίδης παραμένει επίκαιρος όχι μόνο χάρη στο αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, αλλά κυρίως για την στάση ζωής του. Κατάφερε να κάνει το προσωπικό του τραύμα τέχνη και την τέχνη του όπλο για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία. Και ίσως τελικά, αυτό να είναι το πιο καλογραμμένο σενάριο της ζωής του.