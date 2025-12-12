Ένα βίντεο με τη Σμαράγδα Καρύδη να χορεύει στα παρασκήνια των γυρισμάτων για το επετειακό επεισόδιο των 20 ετών του «Παρά Πέντε» κυκλοφόρησε πριν από μερικές ώρες.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία υποδυόταν την Ντάλια στην επιτυχημένη σειρά του Mega, όσο οι συνεργάτες της συζητούν μεταξύ τους, κάνει τις χορευτικές της κινήσεις, με το τραγούδι των τίτλων να παίζει background.

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει μέχρι να προβληθεί το επεισόδιο αυτό, καθώς ολόκληρη η ομάδα θα επιστρέψει επίσημα την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στο Mega, στις 21:00 το βράδυ.

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης, θα συνδυάζει αναφορές σε θρυλικές στιγμές πίσω και μπροστά από τις κάμερες και νέες αφηγήσεις για τους πέντε ήρωες, αλλά και για πολλούς από τους χαρακτήρες που έκαναν το πέρασμά τους από τι επεισόδιας της σειράς.