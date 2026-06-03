Ελικόπτερο του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας συνετρίβη σε αγρόκτημα στο Ντέβον, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο της συντριβής, που βρίσκεται στο Σέρτον Ντάουν.

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανέφερε ότι το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως επισημάνθηκε, θα υπάρξουν περαιτέρω ενημερώσεις μόλις προκύψουν νέες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν.

🚨BREAKING: Ongoing Emergency Response to an Helicopter Crash in Field Near Okehampton, Devon, UK (03/Jun/2026) A major multi-agency rescue operation is currently underway in Devon following the crash of a helicopter on Wednesday morning, June 3, 2026. First responders and… pic.twitter.com/fQCJGuoI3f — Foskaay (@SolomonFoskaay) June 3, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για ελικόπτερο του Βασιλικού Ναυτικού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τα αίτια της πτώσης ή για την κατάσταση του πληρώματος.

Λόγω του περιστατικού, έχουν τεθεί σε ισχύ περιορισμοί κυκλοφορίας στους δρόμους γύρω από την περιοχή, ενώ οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση έως ότου ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και έρευνας.