Επτά νεκροί – τέσσερις Καταριανοί στρατιώτες και τρεις Τούρκοι, μεταξύ των οποίων ένας στρατιώτης – είναι ο τραγικός απολογισμός δυστυχήματος με ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών των δύο χωρών.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφονται απώλειες στο Κατάρ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αν και οι αρχές δεν έχουν αποδώσει το περιστατικό σε γεγονότα που σχετίζονται με τη σύγκρουση.

Το ελικόπτερο κατέπεσε τα ξημερώματα στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, κατά τη διάρκεια «πτήσης ρουτίνας», έπειτα από «τεχνική βλάβη», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Από την πλευρά του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι «ένα ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση στο πλαίσιο της κοινής διοίκησης των κοινών δυνάμεων Κατάρ-Τουρκίας, βυθίστηκε στη θάλασσα».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «ένα μέλος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και δύο τεχνικοί της Aselsan» – του τουρκικού κολοσσού της αμυντικής βιομηχανίας – έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Αρχικά εντοπίστηκαν έξι σοροί, ενώ το απόγευμα οι αρχές του Κατάρ επιβεβαίωσαν ότι βρέθηκε και το έβδομο θύμα.