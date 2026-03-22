Τρεις Τούρκοι, ανάμεσά τους ένας στρατιώτης, επέβαιναν στο ελικόπτερο που κατέπεσε στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, μαζί με τρεις Καταριανούς στρατιώτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας στην πλατφόρμα X.

«Ένα ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση στο πλαίσιο της κοινής διοίκησης των κοινών δυνάμεων Κατάρ-Τουρκίας, βυθίστηκε στη θάλασσα», ανέφερε σε δική του ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ένα μέλος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και δύο τεχνικοί της Aselsan», του τουρκικού κολοσσού της αμυντικής βιομηχανίας, έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Από το τραγικό συμβάν σκοτώθηκαν πέντε επιβάτες και ο πιλότος, ενώ η τύχη ενός δεύτερου πιλότου παραμένει άγνωστη, όπως ανακοίνωσε η Ντόχα.

Λίγες ώρες πριν, το υπουργείο Άμυνας είχε κάνει λόγο για πτώση ελικοπτέρου ύστερα από «τεχνική βλάβη» κατά τη διάρκεια «πτήσης ρουτίνας».