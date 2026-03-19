Ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ, θέτοντας εκτός λειτουργίας το 17% της εξαγωγικής του δυναμικότητας και προκαλώντας απώλειες ύψους περίπου 20 δισ. δολαρίων ετησίως.

Οι εξελίξεις απειλούν την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης και της Ασίας, όπως δήλωσε στο Reuters ο Saad al-Kaabi, διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy και υπουργός Ενέργειας του Κατάρ. Ο al-Kaabi ανέφερε ότι δύο από τις 14 μονάδες LNG και μία από τις δύο εγκαταστάσεις μετατροπής φυσικού αερίου σε υγρά καύσιμα (GTL) υπέστησαν ζημιές από τις πρωτοφανείς επιθέσεις. Οι επισκευές αναμένεται να κρατήσουν τρία έως πέντε χρόνια, αφήνοντας εκτός παραγωγής 12,8 εκατ. τόνους LNG ετησίως.

«Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι το Κατάρ — και η περιοχή — θα δεχόταν μια τέτοια επίθεση, ειδικά από μια αδελφική μουσουλμανική χώρα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού», σημείωσε ο al-Kaabi. Λίγες ώρες νωρίτερα, το Ιράν είχε εξαπολύσει σειρά επιθέσεων εναντίον πετρελαϊκών και ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο, μετά από ισραηλινές επιθέσεις στις δικές του υποδομές φυσικού αερίου.

Η κρατική εταιρεία QatarEnergy θα αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία (force majeure) σε μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας LNG προς την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Νότια Κορέα και την Κίνα, λόγω των ζημιών στις δύο μονάδες, όπως επιβεβαίωσε ο al-Kaabi. «Πρόκειται για μακροχρόνια συμβόλαια στα οποία πρέπει να δηλώσουμε ανωτέρα βία. Το έχουμε ήδη κάνει βραχυπρόθεσμα, τώρα όμως θα διαρκέσει όσο χρειαστεί», πρόσθεσε.

Επιπτώσεις για ExxonMobil και Shell

Η QatarEnergy είχε ήδη ανακοινώσει ανωτέρα βία για το σύνολο της παραγωγής LNG, μετά τις προηγούμενες επιθέσεις στο ενεργειακό της κέντρο στο Ras Laffan, το οποίο δέχθηκε εκ νέου πυρά την Τετάρτη. «Για να επανεκκινήσει η παραγωγή, πρέπει πρώτα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες», υπογράμμισε ο al-Kaabi.

Η αμερικανική ExxonMobil συμμετέχει ως εταίρος στις πληγείσες εγκαταστάσεις LNG, ενώ η Shell είναι εταίρος στη ζημιωμένη μονάδα GTL, η οποία θα χρειαστεί έως και έναν χρόνο για να αποκατασταθεί.

Η ExxonMobil, με έδρα το Τέξας, κατέχει μερίδιο 34% στη μονάδα S4 και 30% στη μονάδα S6. Η πρώτη επηρεάζει τις προμήθειες προς τις εταιρείες Edison (Ιταλία) και EDFT (Βέλγιο), ενώ η δεύτερη επηρεάζει τις KOGAS (Νότια Κορέα), EDFT και Shell (Κίνα).

Σύμφωνα με τον al-Kaabi, η έκταση των ζημιών «έχει γυρίσει την περιοχή 10 έως 20 χρόνια πίσω». Όπως τόνισε, «η εικόνα του Κατάρ ως ασφαλούς καταφυγίου έχει πλέον κλονιστεί».

Ευρύτερες οικονομικές απώλειες

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο LNG. Οι εξαγωγές συμπυκνωμάτων του Κατάρ θα μειωθούν κατά 24%, το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (LPG) κατά 13%, ενώ η παραγωγή ηλίου θα υποχωρήσει κατά 14%. Επιπλέον, η παραγωγή ναφθάς και θείου θα μειωθεί κατά 6%.

Οι απώλειες αυτές επηρεάζουν αλυσίδες εφοδιασμού σε όλο τον κόσμο — από τη χρήση LPG σε εστιατόρια στην Ινδία έως τη βιομηχανία μικροτσίπ της Νότιας Κορέας, που εξαρτάται από το ήλιο.

Οι κατεστραμμένες μονάδες κόστισαν περίπου 26 δισ. δολάρια για την κατασκευή τους, σύμφωνα με τον al-Kaabi. Παράλληλα, δεν πραγματοποιούνται εργασίες στο εκτεταμένο έργο επέκτασης του κοιτάσματος North Field, το οποίο ενδέχεται να καθυστερήσει πάνω από έναν χρόνο.

«Αν το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, αυτό αφορά τις δύο χώρες, όχι εμάς και την περιοχή», δήλωσε ο al-Kaabi. «Όλοι — είτε πρόκειται για το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη χώρα — πρέπει να μείνουν μακριά από τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις», κατέληξε.