Οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Ρας Λαφάν του Κατάρ εκκενώνονται, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος και μίλησε στο Reuters, μετά την απειλή του Ιράν να επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο.

Εγκαταστάσεις που ανήκουν στην πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν στο Νότιο Παρς και στην Ασαλούγια υπέστησαν επίθεση σήμερα, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσαν προειδοποιήσεις εκκένωσης για πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ.

Πριν από λίγο υψηλόβαθμος Ιρακινός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς πως η ροή ιρανικού αερίου στο Ιράκ σταμάτησε μετά την επίθεση. Η Τεχεράνη καλύπτει από το ένα τρίτο έως το 40% των αναγκών του Ιράκ σε αέριο και ενέργεια. Το Ιράν εξέτρεψε το αέριό του στο εσωτερικό μετά την επίθεση, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, η επίθεση διενεργήθηκε από το Ισραήλ με τη συγκατάθεση των ΗΠΑ. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε προσώρας σε αιτήματα για σχόλια.

Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε με το άκουσμα της είδησης, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ να σημειώνουν αύξηση μεγαλύτερη του 4% σε υψηλό ενδοσυνεδριακό πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτές έχουν προειδοποιήσει πως οποιαδήποτε επίθεση στο Νότιο Παρς θα ήγειρε την πιθανότητα ανταποδοτικών επιθέσεων από το Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, περιλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες στο Κατάρ.