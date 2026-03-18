Οι τιμές του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 4% σήμερα, μετά την απειλή των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Η κίνηση αυτή ήρθε ως αντίποινα για επίθεση σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω αναταράξεων στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, οι τιμές των συμβολαίων αναφοράς του Brent παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Το απόγευμα της Τετάρτης (18/3), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 4,53 δολάρια ή 4,4%, φτάνοντας στα 107,95 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχαν αγγίξει τα 108,60 δολάρια.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε άνοδο 1,91 δολαρίων ή 2%, διαμορφούμενο στα 98,12 δολάρια το βαρέλι.

«Οι επιθέσεις στο πεδίο South Pars του Ιράν ενισχύουν τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, και κάθε περαιτέρω κλιμάκωση στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών θα συνεχίσει να τις ωθεί προς τα πάνω», δήλωσε ο αναλυτής της SEB, Ole Hvalbye.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι δεξαμενές και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο διυλιστήριο Asaluyeh του Ιράν επλήγησαν από επίθεση.

Το φυσικό αέριο παράδοσης Απριλίου στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ σημειώνει άνοδο 8,4% στα 55,90 ευρώ η μεγαβατώρα.

Εξελίξεις σε Ιράκ και Περσικό Κόλπο

Στο Ιράκ, πηγές της North Oil Company γνωστοποίησαν ότι οι εξαγωγές πετρελαίου επανεκκίνησαν μέσω αγωγού, μετά τη συμφωνία της Βαγδάτης με την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν για την αποκατάσταση των ροών. Δύο αξιωματούχοι του πετρελαϊκού τομέα δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα επιδιώκει να αντλεί τουλάχιστον 100.000 βαρέλια ημερησίως από το λιμάνι.

«Παρά την εξέλιξη αυτή, η ανακούφιση στην προσφορά παραμένει περιορισμένη, καθώς η παραγωγή του Ιράκ βρίσκεται περίπου στο ένα τρίτο των προ κρίσης επιπέδων και η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη», σημείωσε η αναλύτρια της MUFG, Soojin Kim.

Η παραγωγή πετρελαίου από τα κύρια νότια κοιτάσματα του Ιράκ, που αποτελούν τη βασική πηγή εξαγωγών, είχε μειωθεί κατά 70%, στα 1,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με πηγές της 8ης Μαρτίου. Η σύγκρουση με το Ιράν έχει ουσιαστικά παραλύσει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων περνά το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Αμερικανική στρατιωτική δράση και περιφερειακές επιπτώσεις

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι έπληξε θέσεις κατά μήκος των ιρανικών ακτών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ιρανικοί αντιαεροπορικοί πύραυλοι θεωρήθηκαν απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο επικεφαλής ασφαλείας του, Ali Larijani, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση.

Ο θάνατος του Larijani και τα πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικές παράκτιες θέσεις δημιούργησαν ελπίδες για πιθανή ταχύτερη λήξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με τον Mingyu Gao, επικεφαλής ερευνητή ενέργειας και χημικών της China Futures.

Προβλήματα και στην παραγωγή της Λιβύης

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης ανακοίνωσε ότι οι ροές από το κοίτασμα Sharara ανακατευθύνονται σταδιακά μέσω εναλλακτικών αγωγών, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 6,56 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 13 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της API, ξεπερνώντας κατά πολύ την αύξηση των 380.000 βαρελιών που προέβλεπε δημοσκόπηση του Reuters.