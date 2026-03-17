Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο στις ασιατικές αγορές νωρίς το πρωί, με την πορεία τους να επηρεάζεται έντονα από τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διατάραξη της παγκόσμιας προσφοράς.

Η κίνηση αυτή καταγράφεται παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε άνοδο 2,71%, φθάνοντας στα 96,03 δολάρια. Την προηγούμενη ημέρα είχε κλείσει με πτώση 5,28%.

Αντίστοιχα, η τιμή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε αύξηση 2,78%, στα 103 δολάρια το βαρέλι, μετά από πτώση 2,84% στη χθεσινή συνεδρίαση.