Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο σημείωσαν θεαματική πτώση, με μείωση τουλάχιστον 60% την εβδομάδα που έληξε στις 15 Μαρτίου, συγκριτικά με τον Φεβρουάριο. Η πτώση αποδίδεται στις διαταραχές και τις περικοπές παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας και υπολογισμούς του Reuters.

Οι εξαγωγές αργού, συμπυκνωμένων και διυλισμένων καυσίμων από οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής — Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράν, Ιράκ, Ομάν, Κατάρ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 9,71 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως την εβδομάδα έως τις 15 Μαρτίου. Σύμφωνα με την Kpler, το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 61% σε σχέση με τα 25,13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως του Φεβρουαρίου.

Ακόμη πιο έντονη πτώση καταγράφουν τα στοιχεία της Vortexa, τα οποία δείχνουν ότι οι εξαγωγές των οκτώ χωρών έφτασαν τα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, μειωμένες κατά 71% από τα 26,1 εκατομμύρια του Φεβρουαρίου.

Επιπτώσεις του πολέμου στην περιφερειακή παραγωγή

Πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι οκτώ αυτές χώρες κάλυπταν το 36% των παγκόσμιων θαλάσσιων εξαγωγών πετρελαίου, που ανέρχονταν σε 70,43 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με την Kpler.

Οι πραγματικές εξαγωγές ενδέχεται να είναι ακόμη χαμηλότερες, καθώς μέρος των ποσοτήτων μεταφέρεται σε πλωτές μονάδες αποθήκευσης χωρίς να εγκαταλείπει τον Κόλπο.

Ραγδαίες περικοπές παραγωγής

Οι συνολικές περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου από τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής αυξάνονται, καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται και η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Χρμούζ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Η παραγωγή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που πριν από τον πόλεμο ανερχόταν σε περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, έχει μειωθεί περισσότερο από το μισό, σύμφωνα με το Reuters.

Η Σαουδική Αραβία έχει περιορίσει την παραγωγή κατά 20%, ενώ το Ιράκ σημειώνει μείωση περίπου 70%. Συνολικά, οι περικοπές στην παραγωγή αργού στη Μέση Ανατολή εκτιμώνται μεταξύ 7 και 10 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με αναλυτές.