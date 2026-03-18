Οι εν λόγω φωτογραφίες τραβήχτηκαν τις πρώτες μέρες της σύγκρουσης, ωστόσο δημοσιεύονται δύο βδομάδες μετά, καθώς σύμφωνα με την εταιρεία δεν ήθελε να χρησιμοποιηθούν από «εχθρικούς παράγοντες» για προπαγανδιστικούς και άλλους λόγους.

Οι Times of Israel έγραψαν ότι μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που έχει καταγράψει μέχρι στιγμής η Planet Labs προέρχονται από το Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται ένα σημαντικό ιρανικό στρατιωτικό λιμάνι, δίπλα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με την Αραβική Θάλασσα.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στις 2 Μαρτίου δείχνουν πλοία να καίγονται στο λιμάνι. Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού έχει στοχεύσει τα ναυτικά μέσα του Ιράν και δηλώνει ότι έχει βυθίσει ή προκαλέσει ζημιές σε περισσότερα από 100 ιρανικά σκάφη μέχρι στιγμής στον πόλεμο.

Tο νησιωτικό βασίλειο του Μπαχρέιν, έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, έχει δεχθεί έντονα πυρά από το Ιράν που στοχεύουν τόσο στρατιωτικές βάσεις όσο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε την 1η Μαρτίου από την Planet Labs δείχνει ένα μεγάλο κτίριο στη βάση, καθώς και θόλους που καλύπτουν κεραίες ραντάρ να έχουν καταστραφεί, πιθανότατα από πυρά ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στο Αμπού Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, παρατηρούνται ζημιές στη γαλλική ναυτική βάση Camp de la Paix.

Δορυφορικές εικόνες της 3ης Μαρτίου δείχνουν ζημιές σε δύο μεγάλα κτίρια που μοιάζουν με υπόστεγα στις εγκαταστάσεις.

Τη Δευτέρα φάνηκε και άλλη φωτιά στο νότιο λιμάνι του Ομάν στη Σαλάλα, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση από ύποπτα ιρανικά drones στις 11 Μαρτίου, αν και η Τεχεράνη αρνείται ότι τα εξαπέλυσε στο πλαίσιο της εκστρατείας της εναντίον των αραβικών κρατών του Κόλπου.