Την περασμένη Παρασκευή ο Αλί Λαριτζανί, ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, εθεάθη να περπατά γεμάτος αυτοπεποίθηση, φορώντας σκούρα γυαλιά ηλίου, ανάμεσα στο πλήθος, σε μια συγκέντρωση υποστηρικτών του καθεστώτος στο κέντρο της Τεχεράνης. Ηταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε έναν πόλεμο του οποίου ήταν γνωστός στόχος. «Γενναίοι πολίτες. Γενναίοι αξιωματούχοι. Γενναίοι ηγέτες. Ο συνδυασμός αυτός δεν μπορεί να ηττηθεί» έγραψε στο X. Τέσσερις ημέρες αργότερα ήταν νεκρός. Το πρωί της Τρίτης οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν τον Λαριτζανί μαζί με άλλους αξιωματούχους σε ένα καταφύγιο στα περίχωρα της Τεχεράνης και τον εξουδετέρωσαν με πυραυλική επίθεση.

Την ίδια νύχτα το Ισραήλ έμαθε από απλούς Ιρανούς ότι ο διοικητής της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, κρυβόταν μαζί με τους βοηθούς του σε μια σκηνή σε δάσος έξω από την Τεχεράνη. Ηταν η στιγμή που περίμενε, έπειτα από δύο εβδομάδες βομβαρδισμών στα αρχηγεία και τα κέντρα διοίκησης της Μπασίτζ που είχαν αναγκάσει τα μέλη της να συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς χώρους. Εξοντώθηκε και ο Σολεϊμανί. Σειρά, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, είχε ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Ισμαΐλ Χατίμπ.

Με χιλιάδες μέλη του καθεστώτος νεκρά – από κορυφαίους ηγέτες έως χαμηλόβαθμα στελέχη – Ιρανοί αναφέρουν ότι αναπτύσσεται σταδιακά ένα κλίμα αναρχίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται υπό τεράστια πίεση και σε συνεχή κίνηση. Λεπτομερείς κατάλογοι στόχων και αναφορές για τις καταστροφές που είδε η «Wall Street Journal» δίνουν μια σπάνια εικόνα της προσπάθειας που καταβάλλεται για να αποδυναμωθούν.

Το Ισραήλ λέει ότι μέχρι στιγμής έχει ρίξει 10.000 βλήματα σε χιλιάδες στόχους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2.200 που σχετίζονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, την Μπασίτζ και άλλες δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας, εκτιμώντας ότι χιλιάδες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο πλήττοντας τον πυρήνα του καθεστώτος, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, μέσα στο συγκρότημά του, κατά την πρώτη επίθεση, ενώ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ κατέστρεψε γρήγορα τους περισσότερους εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν και εξάλειψε τα συστήματα αεράμυνάς του. Στη συνέχεια χώρισαν τις αρμοδιότητες. Οι ΗΠΑ επικεντρώθηκαν στη στρατιωτική και βιομηχανική ισχύ του Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανέλαβε τις δομές εσωτερικού ελέγχου.

Τη δεύτερη ημέρα τα ισραηλινά μαχητικά χτυπούσαν ήδη συστηματικά επιτελεία και κέντρα διοίκησης που συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης, την πολιτοφυλακή Μπασίτζ και τις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις. Στη συνέχεια οι στόχοι διευρύνθηκαν. Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών έμαθε ότι το Ιράν είχε εφεδρικό σχέδιο για τις δυνάμεις ασφαλείας, σε περίπτωση που τα κέντρα τους καταστρέφονταν: συγκεντρώσεις σε τοπικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Το Ισραήλ παρακολουθούσε τους χώρους να γεμίζουν και πριν τελειώσει η πρώτη εβδομάδα τούς χτύπησε. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ζημιών που είδε η «Wall Street Journal», οι επιθέσεις αυτές ήταν από τις φονικότερες του πολέμου, σκοτώνοντας εκατοντάδες μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας και στρατού, τη συντριπτική πλειονότητα στο Στάδιο Αζαντί, ένα μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου.

Οι επιθέσεις έπληξαν το ηθικό των απλών στελεχών και έκαναν αρκετούς άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας να αρχίσουν να κοιμούνται στα οχήματά τους ή μέσα σε λεωφορεία, σε τζαμιά, κάτω από γέφυρες ή άλλα αθλητικά κέντρα. Παράλληλα, αξιωματούχοι των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών άρχισαν να καλούν μεμονωμένους διοικητές, απειλώντας αυτούς και τις οικογένειές τους αν δεν έκαναν στην άκρη σε περίπτωση εξέγερσης. Η «Wall Street Journal» εξέτασε το περιεχόμενο μιας συνομιλίας ανάμεσα σε έναν ανώτερο αξιωματικό της ιρανικής αστυνομίας και έναν πράκτορα της Μοσάντ:

«Με ακούς;» ρωτάει ο πράκτορας της Μοσάντ στα φαρσί. «Ξέρουμε τα πάντα για σένα. Είσαι στη μαύρη λίστα μας και έχουμε όλες τις πληροφορίες για σένα».

«Μάλιστα» απαντάει ο διοικητής.

«Σου τηλεφώνησα για να σε προειδοποιήσω να σταθείς στο πλευρό του λαού σου. Αν δεν το κάνεις, θα έχεις τη μοίρα του ηγέτη σου. Με ακούς;».

«Αδελφέ, ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός σας» λέει ο διοικητής. «Είμαι ήδη νεκρός. Απλώς, σε παρακαλώ, ελάτε να μας βοηθήσετε».

Την περασμένη εβδομάδα ο στρατός διεύρυνε περαιτέρω τους στόχους του. Η ισραηλινή αεροπορία άρχισε να χρησιμοποιεί στόλους από drones πάνω από την Τεχεράνη και άλλες περιοχές του Ιράν, εστιάζοντας πλέον σε μεμονωμένα σημεία ελέγχου της Μπασίτζ και οδοφράγματα. Τα drones έπληξαν δεκάδες στόχους, σκοτώνοντας δύο έως τέσσερις άνδρες τη φορά. Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας, οι επιθέσεις καθοδηγούνταν σε πολλές περιπτώσεις από πληροφορίες που έστελναν απλοί Ιρανοί.

Το ισραηλινό σύστημα ασφαλείας θεωρεί ότι η καταρρέουσα οικονομία του Ιράν και η λαϊκή οργή έχουν θέσει το καθεστώς σε ανεπίστρεπτο δρόμο προς την κατάρρευση. Και εντούτοις είναι σαφές ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας εξακολουθούν να ελέγχουν τους δρόμους και να καταστέλλουν κάθε αντίδραση. Πολλοί Ιρανοί θεωρούν ότι θα ήταν αυτοκτονία να εξεγερθούν τώρα -φοβούνται επίσης ότι Ισραήλ και ΗΠΑ θα αφήσουν το καθεστώς όρθιο, και περισσότερο οργισμένο.