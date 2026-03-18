- Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Habshan στο Άμπου Ντάμπι έκλεισαν προσωρινά λόγω πτώσης συντριμμιών μετά από αναχαίτιση πυραύλων
- Η επίθεση του Ιράν στη μονάδα LNG του Κατάρ θα φέρει ελλείψεις, καθυστερήσεις και αυξήσεις τιμών σύμφωνα με τους ειδικούς στις αγορές ενέργειας
- Ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή
- Τέσσερις νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στην πόλη Τσαάτ, στο ανατολικό Λίβανο
- IDF: Oι στοχευμένες εξοντώσεις Ιρανών αξιωματούχων θα συνεχιστούν
- Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Ρας Λαφάν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ
- Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε τέσσερις πυραύλους που κατευθύνονταν προς το Ριάντ
- Οι «δολοφόνοι» του θα «πληρώσουν το τίμημα», δηλώνει σε γραπτό του μήνυμα ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ για τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
- Η QatarEnergy αναφέρει ότι δεν υπάρχουν θύματα μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ρας Λαφάν
- To Κατάρ αναφέρει ότι ιρανική επίθεση προκάλεσε φωτιά στην κύρια εγκατάσταση φυσικού αερίου στην περιοχή Ρας Λαφάν
- Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, ενώ ορισμένοι κάτοικοι της πόλης έλαβαν για πρώτη φορά ειδοποιήσεις μέσω κινητού τηλεφώνου που τους προειδοποιούν για εχθρική αεροπορική απειλή, σύμφωνα με μάρτυρα του Reuters που βρίσκεται στην πόλη.
- Εκρήξεις, μία εκ των οποίων ήταν πολύ ισχυρή, ακούστηκαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, λίγη ώρα αφού ο στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκαν ιρανικοί πύραυλοι προς το κεντρικό Ισραήλ, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.
- Πλήγμα που εξαπέλυσαν σήμερα το Ισραήλ και οι ΗΠΑ χτύπησε ιρανικές εγκαταστάσεις σε μια σημαντική τοποθεσία αερίου στον Κόλπο (Νότιο Παρς), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, καθώς ο πόλεμος βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα.
- Το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, λέγοντας ότι θα τεθούν στο στόχαστρο πληγμάτων «τις επόμενες ώρες», όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.
- Συντετριμμένος δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν από την «άνανδρη δολοφονία» των Εσμαήλ Χατίμπ (σ.σ. μέχρι τώρα η Τεχεράνη δεν είχε επιβεβαιώσει τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών), Αλί Λαριτζανί και Αζίζ Νασιρζαντέχ «μαζί με ορισμένα μέλη των οικογενειών τους και την ομάδα που τους συνόδευε».
- Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε νωρίτερα ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν Εσμαΐλ Χατίμπ σκοτώθηκε σε νυχτερινή επίθεση ισραηλινών δυνάμεων, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες.
- Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι άρμα μάχης έπληξε κατά λάθος θέση του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο στις 6 Μαρτίου, τραυματίζοντας κυανόκρανους από τη Γκάνα.
- Ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε να εξοντώσει το Ιρανικό Κράτος Τρομοκρατίας, κατηγορώντας τη Τεχεράνη ότι έχει κλείσει το Στενό του Ορμούζ από την 1η Μαρτίου και καλώντας τους συμμάχους και την Κίνα να συμβάλουν στην επαναλειτουργία του θαλάσσιου διαύλου.
- Το Ιράν εξαπολύει νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για τη δολοφονία του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του, Αλί Λαριτζανί, και του διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.
- Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι αναχαίτισε 13 βαλλιστικούς πυραύλους και 27 drones από το Ιράν σήμερα.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πάνω από 80 υποδομές της Χεζμπολάχ την τελευταία εβδομάδα και εξουδετέρωσε δύο μαχητές της.
- Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα «πλήξουν όλο τον κόσμο»
- Ο επικεφαλής του στρατού Χαταμί διαμηνύει ότι το Ιράν θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Λαριτζανί
- Νέα επίθεση εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Ιράκ
