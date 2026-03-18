Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημείωσαν έντονη άνοδο την Τετάρτη, αγγίζοντας τα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν αναταράξεις στις αγορές. Η εξέλιξη αυτή υπερίσχυσε των προσπαθειών του Λευκού Οίκου να κατευνάσει τις ανησυχίες για την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, έφθασε έως τα 110,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 99,78 δολάρια, μετά από αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε σε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Πυρκαγιές καταγράφηκαν σε κρίσιμες υποδομές στο Κατάρ, ενώ η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι αναχαίτισε εναέριες απειλές, έπειτα από προειδοποίηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Η άνοδος των τιμών ενισχύθηκε περαιτέρω μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, σύμφωνα με τις οποίες επλήγησαν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου South Pars και οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ασαλούγεχ. Νωρίτερα, το Brent είχε ενισχυθεί κατά 3,83%, κλείνοντας στα 107,38 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είχε σημειώσει μικρότερη άνοδο 0,1%, φτάνοντας τα 96,32 δολάρια.

Η άνοδος συνεχίστηκε παρά την απόφαση του Λευκού Οίκου να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή του Jones Act, επιτρέποντας για 60 ημέρες τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ αμερικανικών λιμανιών με πλοία ξένης σημαίας. Οι τιμές του πετρελαίου διαμορφώνονταn οριστικά στις 2:30 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (22:30 ώρα Ελλάδος), ωστόσο το εμπόριο συνεχίζεται σχεδόν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με διακοπή μίας ώρας το απόγευμα.