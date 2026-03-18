Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα «πλήξουν όλο τον κόσμο», εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για τις αντιδράσεις που καταγράφονται διεθνώς, κυρίως από ευρωπαίους και αμερικανούς αξιωματούχους, εναντίον της ένοπλης σύρραξης.

«Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους — ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», τόνισε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανάρτησή του στο X. Η δήλωση συνοδευόταν από αντίγραφο επιστολής παραίτησης αμερικανού αξιωματούχου αρμόδιου για τον αντιτρομοκρατικό αγώνα, ο οποίος αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο.

«Ολοένα περισσότερες φωνές — συμπεριλαμβανομένων αυτών ευρωπαίων και αμερικανών αξιωματούχων — λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος. Περισσότερα μέλη της διεθνούς κοινότητας θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο», υπογράμμισε ο κ. Αραγτσί, καλώντας για ευρύτερη διεθνή καταδίκη της σύγκρουσης.