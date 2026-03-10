Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο PBS ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τη μάχη «για όσο απαιτείται».

Η τοποθέτηση αυτή έγινε την 11η ημέρα του πολέμου που, όπως ανέφερε, εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Αραγτσί απάντησε στις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε διαβεβαιώσει ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα». Αντίθετα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεχίσει τα πλήγματά της με πυραύλους «για όσο χρειαστεί».

Στη συνέντευξή του στο PBS, ο Αραγτσί υπογράμμισε ακόμη ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη», επισημαίνοντας πως η ιρανική κυβέρνηση δεν εξετάζει προς το παρόν καμία επαναπροσέγγιση.