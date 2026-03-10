  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να χτυπήσει το Ιράν «είκοσι φορές πιο σκληρά» εάν σταματήσει τα πετρελαιοφόρα στο Στενό του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου δήλωσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα».
  • Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τη μάχη «για όσο απαιτείται».
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι «δεν θα επιτρέψουν» την εξαγωγή πετρελαίου από την περιοχή προς χώρες που θεωρούνται σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ
  • Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε την ανάπτυξη συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στη Μαλάτια
  • Η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν βρίσκεται στα χέρια του ιρανικού λαού, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
  • Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νότιο και ανατολικό Λίβανο
  • Νέα επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν καταγγέλλουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
  • Μια 29χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από επίθεση του Ιράν στο Μπαχρέιν, τις πρώτες πρωινές ώρες
  • Μεγάλα πλήθη έχουν συγκεντρωθεί σε όλο το Ιράν για να υποστηρίξουν τον νέο Ανώτατο Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, καθώς η Τεχεράνη λέει ότι αυτή, και όχι οι ΗΠΑ, θα καθορίσει το τέλος της σύγκρουσης.
  • Το Ιράν συνεχίζει τις αντεπιθέσεις του εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ.
  • Ισραήλ και Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν πυρά, καθώς ο αριθμός των νεκρών από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο ξεπερνά τους 486.

