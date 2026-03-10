«Θα συνεχίσουμε τη μάχη όσο χρειαστεί» λέει το Ιράν – «Θα σας πλήξουμε 20 φορές σκληρότερα», απειλεί ο Τραμπ

Ανάπτυξη συστημάτων Patriot στη Μαλάτια της Τουρκίας. Η ανατροπή του καθεστώτος βρίσκεται στα χέρια του ιρανικού λαού, δήλωσε ο Νετανιάχου.