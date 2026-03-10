Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο διαλόγου με την ηγεσία του Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις προϋποθέσεις που θα τεθούν.

«Ακούω ότι θέλουν πολύ να μιλήσουν. Είναι πιθανό, εξαρτάται από τους όρους, πιθανό – μόνο πιθανό», δήλωσε σε συνέντευξή του στον ανταποκριτή του Fox News, Τρέι Γινγκστ. «Αν το σκεφτείτε πραγματικά, ίσως να μη χρειάζεται καν να μιλήσουμε άλλο, αλλά είναι πιθανό», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος με την επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Στη θέση του επιλέχθηκε ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «δεν πιστεύει πως μπορεί να ζήσει ειρηνικά».

Παράλληλα, ο Τραμπ επαίνεσε τα πρώτα αποτελέσματα της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ–Ισραήλ με την ονομασία «Epic Fury», υποστηρίζοντας ότι τα αποτελέσματα έχουν ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

«Πολύ πέρα από τις προσδοκίες όσον αφορά το αποτέλεσμα σε τόσο πρώιμο στάδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), από την έναρξη της επιχείρησης στις 28 Φεβρουαρίου έχουν πληγεί περισσότεροι από 5.000 στόχοι. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι κατά το πρώτο κύμα επιθέσεων καταστράφηκε περίπου το 50% των πυραυλικών εγκατασάσεων του Ιράν.

«Όταν τους επιτεθήκαμε για πρώτη φορά, καταστρέψαμε το 50% των πυραύλων τους. Αν δεν το είχαμε κάνει, η μάχη θα ήταν πολύ πιο δύσκολη», σημείωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το αρχικό χτύπημα «αποφασιστικό και απαραίτητο», λέγοντας ότι η επιχείρηση βασίστηκε και στο στοιχείο του αιφνιδιασμού, καθώς οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν πρωινές ώρες, όταν – όπως είπε – οι ιρανικές δυνάμεις δεν το περίμεναν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι αν το Ιράν διέθετε πυρηνικά όπλα, θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ ή άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, ενδεχομένως ακόμη και εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ ότι η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως διαθέτει αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο για την κατασκευή έως και 11 πυρηνικών βομβών.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι τον αιφνιδίασε η απόφαση του Ιράν να στοχοποιήσει χώρες του Κόλπου ως αντίποινα στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις. «Ένα από τα πράγματα που με εξέπληξαν περισσότερο ήταν όταν επιτέθηκαν σε χώρες που δεν τους επιτίθεντο», σημείωσε.

Τέλος, σχολιάζοντας αναφορές για αεροπορική επιδρομή που φέρεται να έπληξε σχολείο θηλέων στο Ιράν, με δεκάδες νεκρούς μαθητές σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης και εκτιμήσεις της UNICEF, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

«Είναι απλώς υπό διερεύνηση, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι που διαθέτουμε αυτόν τον συγκεκριμένο πύραυλο», ανέφερε.