Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι «δεν θα επιτρέψουν» την εξαγωγή πετρελαίου από την περιοχή προς χώρες που θεωρούνται σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τη δήλωση έκανε σήμερα εκπρόσωπος του σώματος, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις (…) δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους συμμάχους του μέχρι νεοτέρας», ανέφερε ο εκπρόσωπος Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων και ενεργειακής αβεβαιότητας.

Η ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ έχει διαταραχθεί σοβαρά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Από το στενό αυτό διέρχεται σχεδόν το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου, γεγονός που καθιστά τη σταθερότητά του κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά ισραηλινών και αμερικανικών στόχων σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής, ενώ έχουν σημειωθεί επανειλημμένες επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το Στενό του Χορμούζ.

Η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι —το υψηλότερο επίπεδο από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022— πριν υποχωρήσει μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν ενδέχεται να τερματιστούν «σύντομα».

«Οι προσπάθειές τους να μειώσουν και να ελέγξουν την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα είναι προσωρινές και μάταιες. Σε περιόδους πολέμου το εμπόριο εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια», δήλωσε ο Ναϊνί, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να υποχωρήσει.

Απειλές για αποκλεισμό και αντιδράσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τις αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες να απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προκειμένου να εξασφαλίσουν ελεύθερη διέλευση από το Στενό του Χορμούζ. «Οποιαδήποτε αραβική ή ευρωπαϊκή χώρα απελάσει τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το έδαφός της θα έχει πλήρη ελευθερία και άδεια διέλευσης από το Στενό του Χορμούζ ήδη από αύριο», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Φρουροί της Επανάστασης.

Προειδοποίηση από την Aramco

Την ίδια στιγμή, η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco της Σαουδικής Αραβίας, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, προειδοποίησε για «καταστροφικές συνέπειες» στις διεθνείς αγορές αν συνεχιστεί η αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Χορμούζ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αμίν Νάσερ, τόνισε ότι ο αποκλεισμός του Στενού έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη ναυτιλία και στις ασφαλίσεις, επηρεάζοντας ήδη την αεροπορία, τη γεωργία και την αυτοκινητοβιομηχανία. Επεσήμανε επίσης ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, καθιστώντας επιτακτική την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης.

«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες πετρελαϊκές αγορές και, όσο περισσότερο διαρκεί η αναστάτωση, τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», προειδοποίησε ο Νάσερ.

Αναφέρθηκε ακόμη σε μικρή πυρκαγιά που ξέσπασε έπειτα από επίθεση στο διυλιστήριο Ρας Τανούρα της Aramco, τονίζοντας ότι κατασβέστηκε γρήγορα και πως έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επανεκκίνησης της εγκατάστασης.